Глобяват със 150 евро бащата на 15-годишния шофьор, возил родителите си

Наложена е глоба от 150 евро за бащата на 15-годишното момче, което бе засечено да управлява луксозен автомобил в София, докато на пасажерските седалки пътуваха собствените му родители. Случаят е установен по време на специализирана полицейска операция за контрол на пътната безопасност.

За случая подробности пред Нова тв разказа заместник-началникът на Трето районно управление комисар Станислава Тодорова.

По думите ѝ операцията е част от разпоредени от Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи засилени проверки по линия на пътната безопасност.

„На 12 юни около 23:00 часа екип на Трето районно управление съвместно с екип на Специализираните полицейски сили предприемат спиране на лек автомобил. При проверката се установява, че той се управлява от 15-годишен младеж“, обясни тя.

В автомобила са били и двамата родители на момчето. Според полицейските служители бащата е бил във видимо нетрезво състояние. При първоначалния разговор с полицаите родителите обяснили, че синът им пожелал да управлява автомобила и те му позволили да го направи за кратък участък от пътя. „Те са сметнали, че в района няма кой знае какво движение“, посочи комисар Тодорова.

Впоследствие родителите и непълнолетният водач са били призовани в районното управление, но са отказали да дадат сведения по случая. Освен неправоспособния водач проверката разкрила и други нарушения. Представеният регистрационен талон на автомобила бил обявен за нередовен.

„Автомобилът е на лизингова фирма, която проверяваме. Регистрационният талон, който е предоставен на служителите, е обявен за невалиден“, обясни заместник-началникът на Трето РУ.

Полицията е установила както лицето, вписано като ползвател в невалидния талон, така и реалния ползвател на автомобила. И двамата са били призовани и са дали сведения.

Според действащото законодателство санкцията за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач е административна и възлиза на 150 евро. „Глобата ние отчитаме като неефективна“, заяви комисар Тодорова.

Тя направи и сравнение с наказанията при управление след употреба на алкохол. „Ако в издишания въздух резултатът е под 1,2 промила, санкцията е административна. Ако е над 1,2 промила, се образува досъдебно производство. При определени случаи автомобилът може да бъде иззет и санкциите са значително по-сериозни“, обясни тя.

На въпрос дали на практика се оказва по-изгодно за нетрезв родител да предостави управлението на автомобила на детето си, вместо сам да шофира, комисар Тодорова отговори лаконично: „Може би да“.

Комисар Тодорова коментира и действията на полицията срещу незаконните автомобилни гонки и дрифт събирания в столицата.

По думите ѝ участниците се организират основно чрез социалните мрежи и избират широки и слабо натоварени пространства - паркинги на търговски обекти и необитаеми терени. „Организират се в социалните мрежи, избират места с широка площ, необитаеми паркинги и прави участъци, където могат да ускоряват скоростта“, посочи тя.

Полицията следи групите чрез видеонаблюдение, сигнали от граждани и изграждане на контролни пунктове. Според комисар Тодорова участниците вече се опитват да избягват местата, на които има засилено полицейско присъствие.