След мигрантската криза в Сеута: Борел отхвърли идеята за изключване на Испания от Шенген

Бившият външен министър на ЕС Жозеп Борел заяви, че никоя държава членка на ЕС няма право едностранно да изключва друга държава от Шенгенското споразумение или да спира участието си в него.

"Това е невъзможно. Според правото на ЕС, никоя държава членка не може едностранно да спре участието на друга държава членка в Шенгенското пространство. Такава възможност просто не съществува в правната рамка на ЕС", написа той в социаната мрежа X, коментирайки изявленията на италианските власти за готовността им да спрат действието на Шенгенското споразумение с Испания за свободно преминаване на границата поради притока на нелегални мигранти в Сеута.

1. After thousands of migrants crossed into Ceuta from Morocco this week, Italy threatened to “suspend Schengen with Spain.”

It just can’t.

Under EU law, no Member State can unilaterally suspend another’s participation in Schengen. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2026

По-рано министърът на външните работи на кралството Хосе Мануел Албарес заяви, че е привикал италианския посланик след забележките на италианския му колега Антонио Таяни относно намерението му да суспендира Шенгенското споразумение.

Според съобщения в испанските медии, хиляди мигранти са успели да стигнат до Сеута, плувайки и вървейки около вълнолома, отделящ града от Мароко.

На фона на мигрантската криза испанските власти решиха да разположат военни, за да помогнат за гарантиране на сигурността в града. Испанският премиер Педро Санчес е планирано да посети града на 31 юли, заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.