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След мигрантската криза в Сеута: Борел отхвърли идеята за изключване на Испания от Шенген

Това е невъзможно

31.07.2026 | 13:48 ч. 21
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Бившият външен министър на ЕС Жозеп Борел заяви, че никоя държава членка на ЕС няма право едностранно да изключва друга държава от Шенгенското споразумение или да спира участието си в него.

"Това е невъзможно. Според правото на ЕС, никоя държава членка не може едностранно да спре участието на друга държава членка в Шенгенското пространство. Такава възможност просто не съществува в правната рамка на ЕС", написа той в социаната мрежа X, коментирайки изявленията на италианските власти за готовността им да спрат действието на Шенгенското споразумение с Испания за свободно преминаване на границата поради притока на нелегални мигранти в Сеута.

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По-рано министърът на външните работи на кралството Хосе Мануел Албарес заяви, че е привикал италианския посланик след забележките на италианския му колега Антонио Таяни относно намерението му да суспендира Шенгенското споразумение.

Според съобщения в испанските медии, хиляди мигранти са успели да стигнат до Сеута, плувайки и вървейки около вълнолома, отделящ града от Мароко. 

На фона на мигрантската криза испанските власти решиха да разположат военни, за да помогнат за гарантиране на сигурността в града. Испанският премиер Педро Санчес е планирано да посети града на 31 юли, заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

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Борел ЕС Испания Италия Шенген Сеута мигранти
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