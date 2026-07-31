В развитие: Мигрантски натиск без прецедент, 49 000 души влязоха в Сеута за денонощие

Около 49 000 мигранти са преминали мароканско-испанската граница в Сеута, според радиостанция Cadena SER, позовавайки се на испанския Департамент за национална сигурност.

През последните 24 часа около 49 000 души са влезли в Сеута от Мароко, отбелязват испанските медии. Най-малко 7000 от тях са възрастни. Радиостанцията отбелязва, че общото население на испанския град Сеута е само 83 000 души.

Въпреки че и двете страни са засилили мерките за сигурност, хиляди хора продължават да се опитват да преминат границата. Проблемът засегна и Мелиля, другия испански анклав в Северна Африка. Границата на града остава затворена поради опитите за нелегално влизане, докато кметът на Мелиля, Хуан Хосе Имброда, оцени на "най-много 400" броя на хората, които са преминали нелегално в четвъртък.

Броят на труповете, открити през последните часове на брега на Сеута, достигна 24, след като през тази сутрин бяха извадени още шест тела вследствие на масовото навлизане на хора от Мароко, съобщиха за EFE полицейски източници.

Педро Санчес: Работим с Мароко, за да ускорим репатрирането на мигрантите

"Работим с Мароко, за да ускорим обработката на досиетата и репатрирането на пристигналите мигранти. Благодарим за сътрудничеството на мароканските власти. Случилото се вчера нарушава тенденцията към намаляване на нелегалните миграционни потоци. Тази година потокът от мигранти беше намалял с 37%“. Това, което се случи, е нарушение на териториалната цялост на Испания в Сеута. А в основата на всичко това стои опитът на мафиите да се възползват от решение на Върховния съд, което се разпространи като пожар в социалните мрежи и гласи, че тези, които влизат по море, няма да бъдат репатрирани", каза испанският премиер Педро Санчес.

‼️🌹Pedro Sánchez: "El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Nos hacemos cargo del estado emocional y la situación de angustia que están viviendo en las últimas horas". pic.twitter.com/bA5oB1ld7z — Electodatos (@electodatos) July 31, 2026

Премиерът на Швеция призовава Испания да "възстанови контрола" в Сеута

Премиерът на Швеция Улф Кристерсон подчерта този петък, че испанските власти трябва да „възстановят контрола над ситуацията“ в Сеута, като изтъкна, че скандинавското правителство е готово да предприеме мерки, в случай че ситуацията се влоши.

„Важно е Испания да действа незабавно, за да възстанови контрола над ситуацията и да изпълни ангажиментите си в рамките на Шенгенското сътрудничество“, посочи Кристерсон в съобщение в социалните мрежи. Шведският лидер предупреди, че правителството му „е готово да предприеме необходимите мерки за запазване на реда и контрола“, в случай че кризата в Сеута „застраши сигурността на Швеция или миграционната ѝ ситуация“.

По този начин той отправи послание към испанското правителство да не проявява толерантност към мигрантите, пристигнали нелегално през последните часове, и да не се повтори в Европа ситуацията от 2015 г., свързана с бежанската криза от Сирия. „Социалдемократическото правителство в Испания не трябва да допусне сега същата грешка, която социалдемократите в Швеция допуснаха през 2015 г., когато „не“ не означаваше „не““, отбеляза той, след като подчерта, че поддържа връзка със съседните държави, и изтъкна, че шведският министър на миграцията, Йохан Форсел, „не изключва да предприеме необходимите мерки, за да не се повтори ситуацията от 2015 г.“

Гражданската гвардия засилва присъствието си в Сеута предвид масовото пристигане на нелегални имигранти

Към 60-те агенти от ГРС, постоянно разположени в автономния град и съставляващи Групата за резерв и сигурност, се присъединяват още 60 души от ГРС (антибунтовците на Гражданската гвардия), 20 от които пристигнаха вчера, а останалите 40 ще пристигнат през деня.

Към тях се присъединяват и 30 служители, назначени в андалуските единици за обществена сигурност.

В Сеута временно се прехвърлят и две групи от по осем агенти от Специалната група за подводни дейности (GEAS), а морската служба се подсилва с кораба "Дуке де Аумада", пет капитани и трима механици. Гражданската гвардия допълва подсилващите сили, изпратени в Сеута, с хеликоптер, няколко дрона и техните пилоти.

Санчес пристига на хеликоптерното летище в Сеута на фона на обиди и сблъсъци между протестиращи и полицията

🔴 Sánchez llega al helipuerto de Ceuta entre insultos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". pic.twitter.com/Bah9Nl7nmi — okdiario.com (@okdiario) July 31, 2026

Премиерът Педро Санчес пристигна малко след 11:40 часа в петък на хеликоптерното летище в Сеута, за да проследи лично развитието на миграционната криза. Той беше посрещнат с обиди, отправени срещу него и министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка, от група от около 40 граждани, събрали се в околността.

Премиерът кацна в автономния град, придружен от мащабни мерки за сигурност, с присъствието на Националната полиция и Гражданската гвардия в близост до хеликоптерното летище, където се бяха събрали десетки хора, сред които и панаирни търговци, протестиращи срещу закриването на панаира в Сеута.

В напрегната атмосфера присъстващите обвиниха Санчес, че "разрушава хотелиерството", "продава Испания" и "не защитава границата".

Имаше и моменти на напрежение между протестиращите и Националната полиция, която се намеси срещу някои от присъстващите при напускането на официалния автомобил на Санчес от хеликоптерното летище, което предизвика недоволството и на останалите граждани, които изразяваха недоволството си на място.

След това Санчес се отправи към границата при Тарахал, където ще се срещне с представители на държавните сили за сигурност. След това той ще се отправи към Двореца на Асамблеята, за да присъства на координационна среща с президента на Автономния град, Хесус Вивас; правителствения делегат, Мигел Анхел Перес; ръководителите на Националната полиция и Гражданската гвардия, както и директора на CETI и на Червения кръст в Сеута, пише El Mundo.

Финландия подкрепя предложението на Мелони за изключване на Испания от Шенгенското пространство

Министърът на вътрешните работи на Финландия, Мари Рантанен, подкрепи в петък изключването на Испания от Шенгенското пространство поради миграционната ситуация в Сеута – възможност, която вече се разглежда от Италия, както потвърди в четвъртък италианският министър-председател Джорджия Мелони.

"Испания напълно се провали в защитата на външната граница на Шенгенското пространство срещу нерегламентираната миграция. Това не може да продължава. Всички европейски държави трябва да подкрепят предложението на Мелони. Страните, които не изпълняват задължението си да защитават външната граница, не могат да бъдат членове на Шенген", написа Рантанен в социалната мрежа X.

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

Нидерландия призовава Испания да направи "необходимото", за да "защити външните граници на ЕС"

В петък властите в Холандия изразиха "загриженост" относно миграционната криза в Сеута и призоваха испанското правителство да направи "необходимото", за да "защити външните граници на Европейския съюз (ЕС)".

"Тревожни събития в Сеута. Надяваме се, че Испания ще предприеме необходимите мерки за защита на външните граници на ЕС и че Мароко също ще вземе подходящи мерки", заяви холандският министър на външните работи Том Берендсен.

В тази връзка той съобщи, че през сутринта на този петък е провел разговори с испански и марокански представители, за да обсъди въпроса.

"Добре е, че Европейската комисия е предложила помощ", заяви той в съобщение, публикувано в социалните мрежи и цитирано от EFE.

El Grupo Táctico Ceuta realiza patrullas de forma permanente por las calles de la Ciudad Autónoma garantizando la seguridad.#MOPS #MOT pic.twitter.com/BNPuYquvnV — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) July 31, 2026

Андалусия изразява „крайна загриженост“ относно ситуацията

Първият вицепрезидент на правителството на Андалусия, Антонио Санс, изрази този петък „максимална загриженост“ относно ситуацията, която е възникнала в Сеута с масовото пристигане на мигранти, и призова централното правителство да „реагира“ и да отговори на „спешните“ искания, отправени от автономния град.

В изявления пред Canal Sur Radio, цитирани от Europa Press, Санс посочи, че случващото се в Сеута е тревожно, тъй като са преминати „всички граници, което е ясен показател, че миграционната политика“ на правителството на Педро Санчес е "хаос и катастрофа".

"Не може постоянно да се играе на демагогия по въпросите на имиграцията", според Антонио Санс, за когото има "липса на планиране и координация", а "отговорният" е правителството на Педро Санчес, "което, за съжаление, винаги разчита на импровизацията и не е успяло да реагира на искането за обявяване на национално извънредно положение, отправено от град Сеута".

Дълги опашки от имигранти пред входовете на супермаркети в Сеута

Дълги опашки от мигранти се образуваха тази петък сутринта пред входовете на различни супермаркети в Сеута, докато чакаха отварянето им, което в някои случаи доведе до полицейска намеса поради големия наплив от хора.

Всъщност полицията се наложи да разпръсне струпването на мигрантите пред вратите на известен супермаркет в града и след това да ги подреди на опашка пред входа, за да се избегнат сблъсъци.

На крайбрежната алея на автономния град се наблюдаваше голяма тълпа от хора, които са влезли от Мароко през последните часове, както установи „Европа Прес“. Те се скитаха и спеха по улиците, а дори се освежаваха във фонтаните на града. Някои съседи също извикаха обиди към мигрантите от балконите си.

Кадрите от Сеута разтърсват САЩ: "Испания може би се насочва към гражданска война"

Кадрите на десетки хиляди хора, преминаващи нелегално от Мароко към Сеута (и Мелиля) този четвъртък, по суша и по море, обиколиха света, предизвикаха зародиш на дипломатическа криза между Испания и Италия и подтикнаха консервативни политици от целия континент да се втурнат да критикуват Педро Санчес или да поискат затварянето на Шенгенското пространство. Но те предизвикаха и неочаквана реакция в САЩ, както в правителството на Доналд Тръмп, така и извън него.

Франция засилва граничния контрол с Испания

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви този петък, че ще бъдат засилени проверките на границата с Испания и че е в контакт с испанското правителство във връзка с кризата, предизвикана от масовото пристигане на мигранти от Мароко в Сеута.

"Предвид ситуацията в анклава Сеута, още от вчера вечерта дадох указания за незабавно засилване на контрола по испанската граница. Освен това активирах Граничната сила за бърза намеса, за да се извършат изчерпателни проверки", посочи Нуньес в профила си в X.

🇫🇷 🇪🇸 Francia refuerza la frontera con España. "Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para… pic.twitter.com/PUVSnIp7F2 — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) July 31, 2026

Малко по-рано, в интервю за радиостанция RTL, министърът подчерта, че още в четвъртък е установил контакт с колегата си от испанското правителство и че днес планира да разговаря отново с него относно развитието на масовото пристигане на мигранти в Сеута, които се опитват да преминат нелегално в Испания.

Попитан за реакцията на италианското правителство, което в четвъртък поиска затварянето на Шенгенското пространство с Испания, Нуньес се изказа умерено и припомни, че граничните проверки съществуват и че дори са били засилени през последните месеци с мобилни сили, които са били постоянно разположени на място, както съобщава Efe.

Стотици мигранти започват да се връщат в Мароко през граничния вълнолом

Стотици мигранти, които през последните часове са влезли нелегално в Сеута, са започнали да се връщат в Мароко през същото място, през което са влезли – граничния вълнолом, който разделя автономния град от съседната страна, както установи EFE.

Успоредно с това малки групи хора продължават да влизат в града през същото място, като се пресичат по пътя си с тези, които напускат Сеута в посока Мароко.

Фейхоо обвинява правителството, че реагира със "слабост"

Лидерът на опозицията, Алберто Нунес Фейхоо, отново призова правителството този петък да "даде заповеди" за задействане на "инструментите и средствата, с които разполага", за да „защити националната ни сигурност, териториалната ни цялост и нашето съжителство“.

"Толкова сериозно, колкото и това, което се случва, е и фактът, че правителството реагира с такава слабост", написа той в социалните си мрежи.

ПП настоява изпълнителната власт да обяви Сеута в "състояние на интерес за националната сигурност", както и да разгърне "масивно" разполагаеми средства, включително изпращането на Фронтекс.

Освен това „популярните“ поискаха спешно явяване на министър-председателя в Конгреса, за да обясни ситуацията, като същевременно призоваха за спешна реформа на Закона за чужденците, за да се разрешат "незабавни връщания" при пристиганияте на плуване.

Крал Фелипе VI обсъди миграционната криза в Сеута със Санчес и Вивас

Крал Фелипе VI проведе в четвъртък вечерта телефонни разговори с министър-председателя и с президента на Сеута, Хуан Вивас, с които обсъди миграционната криза в автономния град. Информира Марина Пина.

Посланикът на Израел в ООН критикува миграционната политика на Испания

Посланикът на Израел в ООН, Дани Данон, разкритикува в петък миграционната политика на испанското правителство във връзка с миграционната криза в Сеута, предизвикана от масовото навлизане на хора през границата с Мароко, като същевременно призова Мадрид да обясни „защо продължава да поддържа колониални анклави в Африка“.

"Испания, която никога не пропуска възможност да дава уроци на Израел, обяви извънредно положение в Сеута след кризата, предизвикана от нейната имиграционна политика", заяви Данон в съобщение в социалните мрежи.

Самото испанско правителство поясни в четвъртък, че не е възможно да се обяви извънредно положение във връзка с миграционната ситуация в Сеута, тъй като държавната нормативна уредба за гражданска защита не разглежда миграционните потоци като риск за Националната система за гражданска защита.

Насилствени сблъсъци тази сутрин при масов опит за влизане на хора в Сеута и Мелиля

Стотици хора участваха в ранните часове на този петък в насилствени сблъсъци по граничните периметри при опита си да влязат от Мароко в испанските градове Сеута и Мелиля в Северна Африка.

От мароканското селище Кастилехос, граничещо с испанския град Сеута в Северна Африка, групи от хора се опитаха да пробият оградата и хвърляха камъни срещу силите за сигурност, разположени в района.

Освен това, близо до граничния пункт Бени Нсар в Надор също избухнаха ожесточени сблъсъци между силите на реда и стотици младежи, сред които много непълнолетни, които се опитаха да влязат в испанския град Мелиля както през граничната ограда, така и през пристанището, предупреди секцията в Надор на Мароканската асоциация за правата на човека (AMDH), според информация на Efe

PP и Vox упрекват Албарес, че „влиза в конфликт“ с Италия: "Това е срам"

PP и Vox критикуваха министъра на външните работи Хосе Мануел Албарес за това, че е критикувал правителството на Джорджия Мелони и е призовал италианския посланик в Испания Джузепе Бучино Грималди, след като италианският министър на външните работи Антонио Таяни предложи затварянето на Шенгенското пространство поради миграционната криза в Сеута.

В тази връзка заместник-председателката на фракцията на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент, Долорс Монтсерат, упрекна Албарес, че "влиза в конфликт" с италианското правителство в разгара на миграционната криза в Сеута, след като хиляди мигранти от Мароко навлязоха на испанска територия.

"Срамно е, че първият "туит" на испанския външен министър по време на най-тежката миграционна криза в нашата история е насочен към конфронтация с партньорска държава, вместо да обясни на гражданите какво прави, за да възстанови контрола върху границите ни и да върне 20 000 нелегални имигранти, които са нахлули в страната ни", критикува тя в съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Es una vergüenza que el primer tuit del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a… https://t.co/BE3thzngyu — Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026

Говорителката на Vox в Конгреса, Пепа Милан, също определи като "абсолютно жалко", че предвид „нашествие на хиляди мароканци, нарушаващи границите ни", посланието на Албарес срещу правителството на Мелони е "единственото", което "външният министър се е снишил да публикува през целия ден".

Имброда оценява на "най-много около 400" броя на влезлите мигранти в Мелиля

Миграционната криза засегна и Мелиля, където границата на града остава затворена. Кметът Хуан Хосе Имброда оцени на „най-много около 400“ броя на нелегално влезлите мигранти, които са пристигнали този четвъртък в автономния град.

"Според информацията, с която разполагам, не знам дали са успели да влязат около 300 или най-много 400", заяви Имброда в интервю за радиостанция "Копе", в което изрази мнение, че автономният град изпитва „ефект на съпричастност“ по отношение на „дантеската ситуация в Сеута“, макар че подчерта, че "няма сравнение".

В тази връзка лидерът от Мелиля обясни, че в неговия град са били отбелязани опити както по суша, през два гранични пункта, така и по море, през Южния диг. Въпреки това, като подчерта "примерното" действие на Гражданската гвардия и на Националната и местната полиция, той заяви, че "ситуацията е била овладяна доста добре".

Мелони заплашва да затвори Шенгенското пространство, докато Франция заявява, че не може да "понесе последствията от миграционните политики на съседите си"

Масовото преминаване на мигранти през границата между Сеута и Мароко вече излезе извън националния контекст и се превърна в европейски проблем. И вместо да демонстрират единство, партньорите на Испания не изразиха несъгласие с миграционната политика на страната, което вече предизвика искания за предприемане на мерки от страна на четири държави от ЕС. Италия, Франция, Финландия и Швеция обмислят решения като изключването на Испания от Шенгенската зона или засилване на контрола по границите си.

Първата, която реагира, беше страната, ръководена от Джорджия Мелони, която вчера обяви, че ще разгледа възможността за затваряне на шенгенското си пространство спрямо Испания като мярка за ограничаване на евентуалното влизане на мигранти след пристигането им в Сеута. Това решение може да бъде взето едностранно от европейските държави в случай на внезапна заплаха. Но решението и начинът, по който беше обявено, не се харесаха на правителството.

Италианската премиерка заяви в X:

"Италия няма да стои със скръстени ръце. Събираме компетентните органи и след приключването на тези срещи сме готови да се намесим и с извънредни мерки за защита на границите и сигурността на гражданите, като например преустановяване на Шенгенското пространство с Испания".

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Още по-далеч отиде Антонио Таяни, италианският министър на външните работи, който заяви, че "кадрите, идващи от Сеута, показват как решението на правителството в Мадрид да предостави испанско, а оттам и европейско гражданство на повече от 500 000 нелегални имигранти, е дълбоко погрешно и насърчава трафика на хора".

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Тази реакция и думите на италианските политици предизвикаха гнева на шефа на испанската дипломация, Хосе Мануел Албарес, който в социалните си мрежи определи публикацията на италианския си колега като "неподходяща за министър на външните работи на партньорска и приятелска страна, от която очакваме европейска солидарност, а не партийна демагогия". След това Албарес обяви, че е извикал италианския посланик в Испания, Джузепе Бучино, което е дипломатически ход за изразяване на недоволството от случващото се.

Освен това, за да подкрепи позицията на правителството, убедено, че преминаването на мигрантите се дължи на съдебното решение, което вече не позволява незабавни връщания, от Службата за дипломатическа информация след 22:00 часа в четвъртък беше изпратен текст от три параграфа, в който се посочва, че "тази криза в Сеута няма нищо общо с узаконяването на мигрантите, одобрено от испанското правителство, както погрешно се твърди от някои кръгове. Не е вярно, че никое лице, преминало границата през последните дни, може да се възползва от този процес, тъй като той изисква много конкретни условия, като доказване на пребиваване в Испания преди 1 януари 2026 г. и престой в Испания в продължение на 5 последователни месеца към момента на подаване на заявлението".

Освен това те повториха, че "тази криза има своя произход в тълкуването на решението на Върховния съд, което забранява връщането на лица, достигнали брега плувайки, и което е било използвано от мафиите и престъпните организации, за да се възползват от положението на крайна уязвимост на мигрантите". И въпреки пасивността на мароканската полиция да предприеме действия при преминаването на хора, те настояваха, че "отношенията с Мароко са отлични, а координацията в областта на миграцията и други сфери продължава да бъде много интензивна. Двете страни са се споразумели за механизми за връщане на мигрантите, които са пресекли границата незаконно". За да достигне съобщението до повече хора, то беше изпратено и на английски език, нещо, което ОИД обикновено не прави.

Въпреки бързата реакция на Албарес в опит да овладее критиките от страна на партньорите, други приятелски на Испания държави също посочиха управлението на правителството като виновно за масовото преминаване на хора. Така Мишел Барние, бивш френски министър-председател, призовава "да превърнем европейското законодателство за миграцията в действие: всеки, който се намира незаконно и няма законно право да пребивава, трябва да бъде ефективно върнат". Също така той заявява, че "Франция не може да понася последствията от миграционните политики на съседите си. Ако дадена държава-членка взема решения, които създават фактор за привличане на нерегламентирана миграция, трябва да можем незабавно да защитим границите си, особено с Испания"

След това френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес обяви "засилване на граничния контрол" с Испания в отговор на кризата, предизвикана от масовия приток на хиляди имигранти, преплували до Сеута. Италианската министър-председателка Джорджа Мелони отиде още по-далеч и призова за суспендиране на Шенгенското пространство и възстановяване на граничните контроли в рамките на Европейския съюз (ЕС).

"Осъществяваме контрол на френско-испанската граница", заяви Нуньес пред телевизионния канал RTL. "Всъщност той се засили през последните месеци, тъй като разполагаме с мобилни сили, които са постоянно на място, за да подсилят тези контроли".

Нуньес, който през последната седмица беше изцяло ангажиран с наблюдението на огромния пожар в Жиронда, който е изгорил над 42 000 хектара, направи пауза в четвъртък – и ще направи същото и в петък – за да разговаря по телефона с испанския министър на външните работи Мануел Албарес и да проследи ситуацията в Сеута.

"Вчера разговарях с испанския си колега и ще предприемем мерки", подчерта той. "Естествено, ще засилим контрола на френско-испанската граница."

Междувременно бившият министър на вътрешните работи Бруно Ретайо, кандидат за президентските избори от партията Републиканците, припомни своето искане за суспендиране на Шенгенското пространство, отправено за първи път, когато Педро Санчес предостави амнистия на нелегалните имигранти.

Потокът от хора, влизащи в Сеута от Мароко, продължава рано сутринта

Много хора продължаваха да влизат в Сеута от Мароко рано тази сутрин, след като през нощта притокът в граничната зона не е спирал.

От четвъртък насам хиляди имигранти са достигнали автономния град, плувайки или пеша, като са заобикаляли вълнолома, който отделя автономния град от Мароко. Полицейски източници уточняват, че в Испания са влезли над 20 000 души.

Министерството на вътрешните работи обяви, че е постигнало споразумение с Мароко за връщане „възможно най-скоро“ на „всички“ мигранти, които са влезли незаконно в Сеута. Междувременно по границата са разположени военни сили заедно с Гражданската гвардия, както и за да се гарантира сигурността в целия автономен град.