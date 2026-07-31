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Демерджиев: Истината за случая "Петрохан" - в края на август

В момента се провеждат срещи с прокуратурата и ДАНС, за да се обедини информацията

31.07.2026 | 13:56 ч. Обновена: 31.07.2026 | 14:00 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Амбцията ни е истината за случая "Петрохан" да бъде изнесена в края на месец август, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той обясни, че в момента се провеждат срещи с представители на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност", за да се обедини информацията, да се сглоби цялата картина и тя да бъде представена на обществото.

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На 2 февруари тази година бяха открите три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“, припомня БТА. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица.

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