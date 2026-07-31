Колко ще струва винетката от 1 август?

От 1 август 2026 г. винетките поскъпват, в сила влизат нови цени за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1.

Новата тарифа на таксите бе публикувана в Държавен вестник, ето и какви ще бъдат цените от утре:

Годишна – 64,50 евро;

Тримесечна – 35,90 евро;

Месечна – 19,90 евро;

Седмична – 10 евро;

Уикенд – 6,60 евро;

Еднодневна – 5,30 евро.

С постановлението се променя и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро.

До 22 часа днес, 31 юли, ще може да се купи винетка на старите цени.

След 22 ч. тази вечер ще започне процесът на актуализация на системата и винетки на новите цени ще може да се купят след 1 часа на 1 август.

Системата за онлайн продажба дава възможност винетката да бъде купена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация. Това означава, че до 22 часа днес - 31 юли всеки, чиято настояща винетка изтича през август, може да купи нова по досегашната цена.

Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена.