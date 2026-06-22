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Демерджиев разпореди фонд "Пътна безопасност" да финансира само мерки срещу катастрофите

От ведомството реагираха на одита на Сметната палата

22.06.2026 | 12:21 ч. Обновена: 22.06.2026 | 12:22 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Още с встъпването си в длъжност министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд "Пътна безопасност". Това заявяват от МВР по повод  запитвания, свързани с данни от доклада на Сметната плата. 

От МВР уточняват: 

"След като се запозна с него, той разпореди занапред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи."

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По-рано от Сметната палата съобщиха за доклада, който констатира, че над 523 млн. лева, предназначени за повишаване на безопасността на движението, са натрупани във Фонда за безопасност на движението, но голяма част от средствата остават неизразходвани заради административни и организационни проблеми в МВР. Одитът на Сметната палата е за периода 1 януари 2021 г. - 30 юни 2025 г.

Според доклада едва 125 млн. лева са изразходвани за четири години и половина, като само 38% от тях са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност. Част от средствата са използвани за ремонти на сгради, служебни облекла, техника и административни разходи.

Одиторите посочват, че липсва задълбочен анализ на причините за катастрофите и ефективни мерки за ограничаването им. В същото време броят на пътните произшествия, ранените и тежко пострадалите продължава да расте.

Сметната палата отбелязва още, че България остава сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в ЕС. През 2024 г. страната е на второ място след Румъния по брой загинали на милион жители.

Докладът съдържа 26 препоръки към министъра на вътрешните работи за подобряване на управлението на средствата и мерките за пътна безопасност.

 

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Тагове:

МВР Демерджиев разпореди Пътна безопасност финансира мерки катастрофи
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