Украинските дронове вече сами довеждат атаката до край след загуба на сигнал

Украйна се бори с дронове, които се насочват към своите цели, когато загубят връзка с операторите си. Дмитро "Либер" Жлуктенко, бивш оператор на дронове, който сега е анализатор на извлечени поуки в 413-и полк за безпилотни системи „RAID“ на Украйна, заяви пред Business Insider, че много от дроновете в страната използват това, което той нарича „фиксиране на целта“, което позволява на дроновете да продължат да търсят и поразяват целите си, дори когато операторите им загубят контрол.

Това е "доста полезно", каза той, особено като се има предвид, че украинските оператори често изпитват загуба на сигнал, преди да поразят целите си, поради руската електронна война, а също и поради начина, по който са проектирани много от дроновете.

Функцията "фиксиране на целта" се използва в системи като дрона за удари на средно разстояние Hornet на Perennial Autonomy. Дронът комуникира с оператора си чрез монтиран на борда терминал Starlink, произведен от SpaceX, обясни Жлуктенко. Той добави обаче, че стръмните пикирания и агресивните маневри понякога прекъсват връзката със Starlink, което води до загуба на сигнала от сателита от страна на антената.

Украйна не воюва с напълно автоматизирано въоръжение.

Хората продължават до голяма степен да държат контрола и да носят отговорност за избора на цели. Това създава предизвикателства, тъй като руската електронна война засяга операциите, като нарушава GPS и прекъсва командните и видео връзки, свързващи дроновете с операторите им. Именно тук влиза в действие ограничената, но полезна автономност.

Украйна също разглежда автономността като начин нейните по-малки въоръжени сили да се изправят срещу Русия, като се намали броят на решенията, които всеки оператор трябва да взема, и потенциално се даде възможност на един човек да управлява повече системи едновременно.

Все по-голям брой дронове в Украйна работят по начин, при който човек идентифицира и избира цел, след което я маркира за камерата и софтуера за насочване на дрона. След това технологията на дрона може да коригира курса си, за да продължи проследяването на целта. Ако заглушаване или други смущения прекъснат видеосигнала или командната връзка, дронът все пак може да продължи към целта, избрана от оператора.

Сложността на това терминално насочване варира. Тя може да включва предварително програмиран процес или по-усъвършенствана система, която използва изкуствен интелект. Но способността да продължи да функционира без постоянна човешка намеса става все по-важна.

Жлуктенко заяви, че някои системи са "способни да се ориентират сами и да летят по маршрута без човешка намеса", като съпоставят изображенията от камерите си със съхранени сателитни карти.

Ранни форми на този вид технология за насочване на борда на атакуващи дронове бяха наблюдавани през юни 2025 г., когато украинските сили проведоха операция "Паяжина". Украйна съобщи, че атаката, при която дроновете бяха промъкнати в камиони в близост до целевите позиции, е поразила 41 руски самолета, разположени в бази. Украйна заяви, че когато някои от дроновете загубиха сигнал, те използваха изкуствен интелект, за да продължат по предварително планирания си маршрут и бойните им глави да се активират автоматично при откриване на целите им.

Украйна популяризира тази технология. Министерството на отбраната ѝ, например, изтъкна работата на украинската компания F-Drones, която произвежда дрона LITAVR. Министерството посочва, че дронът разполага с автоматична система за терминално насочване, която "идентифицира целта и автономно насочва дрона към удара".

Украински компании произвеждат също така оборудване, което може да се монтира на различни видове дронове и да осигурява сходни възможности. Компанията The Fourth Law произвежда модула за терминално насочване TFL-1, който позволява на оператора да избере целта на дрона, преди системата за машинно зрение да я засече и проследи. Това позволява на дрона да завърши окончателната си атака, дори ако връзката с оператора бъде прекъсната.

Микита Рожков, главен директор по бизнес развитието на украинския производител на дронове и оръжия Frontline Robotics, заяви пред Business Insider, че много дронове в Украйна могат да се придвижват автономно към цели, определени от операторите.

Това е полезно, когато сигналът отпадне, но автономността би могла също да помогне на Украйна да управлява бързо разрастващата се флота от дронове и роботи.

Много компании разглеждат автономността като начин по-малките въоръжени сили да разполагат с повече системи, без да се налага съответно увеличаване на личния състав. Латвийският производител на дронове „Origin Robotics“, който доставя за Украйна, произвежда дрона-прехватчик „Blaze“. Компанията твърди, че използва радарно откриване и компютърно зрение, задвижвано от изкуствен интелект, за автономно прихващане и прехват на цели, докато хората все още потвърждават дали да се предприеме атака.

В този случай автономността не е предназначена да позволи на дрона да нанесе удар след загуба на връзка. Дронът се самоунищожава, ако връзката му бъде прекъсната. Изпълнителният директор Агрис Кипурс заяви пред Business Insider, че автономността е важна за по-малките въоръжени сили като тези на Латвия или Украйна, защото им позволява ефективно да разширяват мащаба си.

Украйна подкрепя разработването на по-автономни оръжия.

Brave1, украинска платформа и акселератор за отбранителни технологии, подкрепяна от правителството, заяви миналата година, че автономното откриване и унищожаване на цели „е от решаващо значение за съхранението на ресурсите и повишаването на боевата ефективност“.

Степента на автономност при оръжията варира значително. Богдан Сас, президент и съосновател на украинската отбранителна компания "Бунтар Аероспейс", заяви пред Business Insider, че някои компании са "успели да автоматизират някои прости задачи. Например, окончателното прихващане на целта и окончателното насочване към нея са относително лесни".

"Бунтар" произвежда дронове и софтуер, които използват оптична навигация и други инструменти, за да работят в зони, засегнати от електронна война.

Сас посочи, че разработчиците могат да използват софтуер като OpenCV, широко използвана библиотека с отворен код за компютърно зрение, заедно с алгоритъм за машинно обучение, за да "автоматизират малка стъпка", което позволява на дрона да разпознае и проследи целта с камерата си и да се насочи към нея.

Украйна се ангажира да засили още повече автономността на оръжията си. Министерството на отбраната на Украйна съобщи през юни, че една компания е разработила технология, която автоматизира 95% от цикъла на действие на дрона-прехватчик: човешки оператор избира цел и дава команда на дрона да атакува, докато системата самостоятелно идентифицира вражеския дрон, проследява го и извършва прехвата.

Тогавашният украински министър на отбраната Михаил Федоров заяви през март, че "в съвременната война трябва да победим Русия във всеки технологичен цикъл. Изкуственият интелект е една от ключовите области в тази конкуренция."

Засега повечето украински системи изглежда използват по-ограничени форми на автоматизация, при които човешки оператори избират целите, а бордовият софтуер се занимава със задачи като разпознаване, проследяване, навигация или терминално насочване. Но много хора в бранша предвиждат бърз напредък.