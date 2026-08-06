Проект за изграждане на 13-етажна "мегаджамия" разгневи жителите на Лондон

Жители изразиха остро недоволство от плановете за изграждане на 13-етажна албанска "мегаджамия" в северозападен Лондон, въпреки че в радиус от около 4,8 км вече съществуват 15 такива храма.

Предложенията за разширяване на Албанския мюсюлмански културен център в Куинс Парк бяха внесени в местния общински съвет миналия месец.

Архитектите планират да съборят съществуващата сграда, бивш пъб, а на нейно място да издигнат 13-етажна кула, включваща молитвени зали на три етажа, помещение за подготовка на покойници и зала за събития, срещи и тържества.

Проектът в Куинс Парк, озеленен квартал в северозападен Лондон, известен със своя парк от викторианската епоха с площ от 30 акра (около 12 хектара) и с характерната си архитектура - ​​предизвика безпокойство сред местните жители.

Жител на квартала, пожелал анонимност, заяви пред британскит медии: "Трудно е да се разбере каква е нуждата от 13-етажна мегаджамия в Куинс Парк, след като в радиус от три мили вече има 15 други".

Местният жител отбеляза, че сградата ще обслужва "стотици, а може би и хиляди хора, денем и нощем“ за молитви, сватби и погребения, което ще доведе до повече "трафик, проблеми с паркирането, шум и неудобства за района“.

"Предвидените размери и височина на сградата ще доминират над околността и ще направят съседната очарователна баптистка църква да изглежда нищожна и засенчена“, добави лондончанинът.

Проектът, представен в заявлението, изобщо не се вписва в местната архитектура. Той изглежда напълно неуместен както по отношение на стила, така и на мащаба си.

Няма разрешение за строеж

Визуализациите на проекта показват 13-етажната джамия, която все още не е получила разрешение за строеж, да се извисява над съседната баптистка църква "Уест Килбърн“.

Към момента заявлението е събрало 238 коментара от местни жители, като повечето от тях се обявяват против строителството на "Карлтън Вейл“.

Архитектът Аяд Ал-Тухафи внесе плановете през декември 2023 г., но срокът за подаване на възражения изтече едва преди няколко седмици.

В документацията се посочва, че "мащабът, обемът и въздействието върху градската среда на предложената сграда са били внимателно оценени в процеса на проектиране“.

"Сградата е умишлено отдръпната назад, като конзолната част започва от третия етаж, за да се намали усещането за масивност на сградата откъм улицата, да се съобразим с облика на съседната баптистка църква и да запазим нейната визуална значимост в уличната панорама", каза пред британската преса архитектът.

Въпреки това, стотиците възражения срещу инвестиционното предложение изтъкват липсата на капацитет в района да поеме хилядите вярващи, които биха посещавали джамията.

Районът вече е известен с проблемите си с трафика поради тесните улици. В едно от възраженията се прави препратка към голямата джамия в близкия "Риджънтс Парк“, която привлича хиляди вярващи; авторът отбелязва, че тя на практика парализира движението в околността всеки петък.