Срив в доставките на петрол заплашва с нов скок на цените на горивата

Американците са изправени пред нов кръг от драстични увеличения на цените на горивата и други продукти, тъй като запасите от нефт и газ по целия свят спадат до исторически ниски нива заради войната в Иран, предупреждават мениджъри и анализатори от енергийния сектор.

Запасите от гориво са толкова ниски, казват експертите, че дори и внезапно споразумение между САЩ и Иран и незабавното отваряне на Ормузкия проток – през който преди войната преминаваше една пета от световните доставки на петрол и природен газ – може да не спре цените на горивото да скочат отново до празника на 4 юли, пише The Washington Post.

"Тези амортисьори се оказаха изненадващо ефективни", каза Джим Бъркхард, глобален ръководител на проучванията за суров петрол в S&P Global Energy, за големите търговски и правителствени резерви, които страните са използвали, за да смекчат цените на горивата. "Но способността им да продължат да абсорбират шока намалява."

Главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт и старши вицепрезидентът на Exxon Нийл Чапман предупредиха миналата седмица, че петролните компании и държави, включително САЩ, са изчерпали резервите, които са използвали след началото на войната на 28 февруари, което означава, че е вероятно по-нататъшно покачване на цените.

Той посочи моделиране на компании и индустрии, което показва, че цената на барел суров петрол Brent потенциално може да се покачи до 150 или 160 долара - повече от 50 процента от цената на глобалния бенчмарк на фючърсните пазари към вторник.

Oxford Economics, изследователска фирма, заяви във вторник в бележка до клиентите, че запасите намаляват толкова бързо, че ако Ормузкият проток остане затворен до юли, цените на петрола ще се покачат до нива, "трудни за понасяне за дълго".

Служители на Белия дом отхвърлиха опасенията, заявявайки, че петролните компании и пазарните анализатори правят прогнози, без да са напълно запознати с това как администрацията на Тръмп работи за прекратяване на войната, за повторно отваряне на пролива и за намаляване на разходите за потребителите.

Във вторник президентът Доналд Тръмп написа в публикация в Truth Social, че преговорите все още продължават. Държавният секретар Марко Рубио по-късно заяви пред сенатска комисия, че използването на куриери от Техеран и опасенията за сигурността са причинили забавяния и несъответствия в комуникацията в иранската система.

Ударите на САЩ и Израел, които започнаха войната в Иран, значително намалиха световните доставки на петрол и газ.

Количеството суров петрол, превозван по целия свят, е намаляло с 12,8 милиона барела на ден, което е намаление с повече от 11% в сравнение с нивата преди войната, според Международната агенция по енергетика.

Големите запаси от суров петрол и рафинирани продукти по света смекчиха удара. САЩ и 31-те други държави-членки на МАЕ се споразумяха през март да изтеглят 400 милиона барела от своите държавни резерви.

Китай изглежда черпи сериозно от резерв, за който се смята, че съдържа над 1,4 милиарда барела суров петрол, въпреки че страната не разкрива данни за запасите. Огромното намалено потребление на вносен петрол в страната е помогнало за ограничаване на скоковете на цените на други места.

Анализатори предупреждават, че ще са необходими месеци, за да се попълнят промишлените и националните запаси от газ и петрол, след като Ормузкият проток се отвори отново. Дори стотиците напълно натоварени танкери, които са бездействали в протока от края на февруари, няма да могат бързо да преместят товара си. Корабите вече са толкова покрити с ракообразни, че ще трябва да бъдат изпратени екипи от водолази, за да ги почистят, каза Трейси Шухарт, старши икономист в Ninja Trader, платформа за търговия с фючърси.

Запасите скоро може да паднат достатъчно ниско, за да рискуват трайни щети за производството и рафинирането в някои части на Азия и Близкия изток, каза Марк Финли, сътрудник по енергетика и глобален петрол в университета Райс в Тексас. Ако конфликтът се проточи през лятото, Европа също може да бъде засегната.

В Япония вносът на петрол е спаднал с повече от 60 процента от миналата година, а островната държава е унищожила близо една трета от аварийните си резерви. Виетнам, където вносът също се срива, има по-малко от месец запаси от петрол.

Европа разчиташе в голяма степен на петролните си резерви от САЩ и други места, за да поддържа системата си в експлоатация. Но тези запаси намаляват бързо и правителствата не желаят да се възползват допълнително от тях. Стратегическият петролен резерв на САЩ не е бил толкова изчерпан от 1983 г. насам.

Рискът се увеличава всеки ден, докато протокът остава затворен.

Запасите от търговски петрол в САЩ остават сравнително високи, но страната е изправена пред различна криза: ограничен капацитет за преработка на голяма част от този петрол. Запасите от бензин в САЩ, които обикновено намаляват с настъпването на летния сезон на шофиране, падат почти два пъти по-бързо, отколкото между февруари и началото на юни миналата година, според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ.

Авиационният сектор предлага лъч надежда. Неотдавнашната траектория на цените на реактивното гориво в Европа предполага, че мрачните прогнози за индустрията може да са грешни. Изпълнителният директор на МАЕ, Фатих Бирол, прогнозира в средата на април, че континентът е на път да изчерпи реактивното гориво в рамките на около шест седмици. Вместо това цените сега са по-ниски, отколкото когато той направи прогнозата.

Прогнозата на Бирол може би се е оказала самопровал: авиокомпаниите съкратиха разписанията си и повишиха цените в очакване на недостиг, докато европейските регулатори също така настояваха превозвачите да купуват повече „устойчиво авиационно гориво“, често произведено от селскостопански продукти, вместо изкопаеми горива. Тези стъпки намалиха търсенето, въпреки че полетите все още стават по-скъпи, а разписанията на авиокомпаниите са по-редки.

Анализаторите предупреждават потребителите да се подготвят за по-широката енергийна криза – особено цените на бензиностанциите – която може да се влоши, преди да се подобри.