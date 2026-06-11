Официално: Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Иран обяви, че затваря Ормузкия проток - един от най-важните петролни маршрути в света, през който преминава огромна част от глобалната търговия с енергийни суровини.

Решението дойде след нови американски удари срещу Иран и допълнително вдигна напрежението между Техеран и Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ще последват още атаки, ако не бъде постигнато мирно споразумение.

Въпреки ескалацията цените на петрола в четвъртък се понижиха, след като първоначално поскъпнаха рязко. Трейдърите започнаха да преценяват не само политическия риск, но и реалния ефект върху доставките, пише Reuters.

Петролът тръгна надолу след първоначалния скок

Фючърсите (стандартизирани финансови споразумения за покупка или продажба на даден актив на фиксирана днес цена, с доставка на определена дата в бъдещето) върху сорта Brent поевтиняха с 53 цента, или 0,6%, до 92,57 долара за барел към 09:41 ч. по Гринуич, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се понижи с 36 цента, или 0,4%, до 89,67 долара за барел. По-рано и двата сорта бяха поскъпнали с над 2 долара.

Иранското обединено военно командване обяви, че Ормузкият проток е затворен за петролни танкери и търговски кораби. Според съобщението всеки плавателен съд, който се опита да премине, ще бъде обстрелван.

"Последната ескалация добавя несигурност към и без това крехките преговори за примирие и носи риск от продължителни прекъсвания на доставките, които вече ограничават глобалния износ на суров петрол, горива и втечнен природен газ от началото на конфликта", коментира анализаторът на MUFG Суджин Ким.

Преговори зад кулисите

Въпреки ударите от двете страни три ирански източника казаха пред Reuters, че усилията за постигане на предварително споразумение между САЩ и Иран са се активизирали. По думите им двете страни обсъждат механизъм за освобождаване на замразени ирански средства.

Този сигнал за дипломатическа активност охлади част от паниката на пазара. Натискът върху цените беше ограничен и от по-слабото търсене на горива в Китай - спад в потреблението на бензин и дизел, както и по-нисък внос на суров петрол, които намаляват глобалния ценови натиск.

Корабите все още преминават

Въпреки драматичното съобщение на Техеран имаше признаци, че ситуацията с доставките може да не е толкова тежка, колкото първоначално се опасяваха пазарите.

В сряда американската армия съобщи в X, че търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток. Те уточниха още, че нито един американски военен кораб не е бил ударен в района, след като ирански държавни медии съобщиха, че американски съдове край протока са били атакувани с ракети и дронове.

Данни на LSEG и Kpler показват, че още три танкера за втечнен природен газ са напуснали Ормузкия проток с изключени транспондери и се насочват към Азия, макар точният момент на преминаването да не е ясен.

Индия съобщи в четвъртък за инцидент с кораб край пристанището Шинас в Оман - трети подобен случай за седмицата. Въпреки това индийски рафинерии казаха пред Reuters, че са си осигурили достатъчно суров петрол, за да покрият нуждите си поне до август.

На този фон Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) и някои други продавачи са успели да изнесат част от суровия петрол и са предложили количества на купувачи в Азия.

Запасите в САЩ паднаха рязко

Допълнително напрежение на пазара дойде и от данните за американските запаси. Управлението за енергийна информация на САЩ (Energy Information Administration - EIA) съобщи в сряда, че запасите от суров петрол в страната са намалели със 7,2 млн. барела и са достигнали 426,5 млн. барела през седмицата, приключила на 5 юни.

Очакванията на анализатори, анкетирани от Reuters, бяха за спад от 4 млн. барела.

Още един сигнал за затягане на пазара дойде от Организацията на страните износителки на петрол (Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC). Според проучване на Reuters добивът на картела през май е паднал до най-ниското си ниво от повече от две десетилетия. Причината е американската морска блокада, която е ограничила иранския износ, както и фактическото затваряне на стратегическия проток от страна на Техеран, което е свило доставките и от други производители в Персийския залив.

Какво означава това за горивата в България?

За българските потребители подобни сътресения не винаги се усещат веднага на колонките, но поскъпването вече е факт.

По данни на БТА, които се позовават на Fuelo, ден преди американската и израелската атака срещу Иран - 27 февруари - бензин А95 е струвал 1,25 евро за литър, а дизелът - 1,29 евро за литър. Към 8 юни справките на GlobalPetrolPrices показват цена от 1,52 евро за литър при бензина и 1,63 евро за литър при дизела. Това означава, че от началото на войната бензинът в България е поскъпнал с около 24,7%, а дизелът - с 31,8%, според обобщената им таблица за движението на цените след 23 февруари.