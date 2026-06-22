Почина Феим Чаушев, бивш заместник-министър на външните работи

На 82-годишна възраст в София почина Феим Юсеинов Чаушев – дългогодишен дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи. Тъжната вест беше съобщена от негови колеги и съратници от Министерството на външните работи.

От външното ведомство го определят като уважаван професионалист с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика в годините на прехода и европейската интеграция на страната.

Феим Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в крумовградското село Рибино. Животът му е белязан от драматичните събития по време на Възродителния процес, когато името му е принудително променено, а семейството му преживява тежка лична трагедия.

Завършва висше образование в сферата на социалните науки и икономиката, като придобива магистърски степени в няколко български висши учебни заведения и специализира в Германия.

Професионалният му път преминава през различни ръководни и дипломатически позиции. Между 1989 и 1993 г. работи в Министерството на външните работи като първи секретар, съветник и пълномощен министър. По-късно оглавява дипломатическото бюро на България в Берлин.

През 2003 г. става заместник-министър на младежта и спорта в правителството на Симеон Сакскобургготски, а от 2005 до 2008 г. е заместник-министър на външните работи в кабинета на Сергей Станишев.

Колеги и близки ще го запомнят като отдаден дипломат и човек, работил за развитието на добросъседските отношения и европейската перспектива на България.