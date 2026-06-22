Фирми продавали растителни масла с мас като "масло", КЗК ги глоби

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукт като масло.

По преписката се установи, че продукт, представян като „масло“ „Deutsche Markenbutter“, съдържа над 95% немлечни мазнини. Това представлява нарушение на чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на предлаганите стоки и услуги и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето на потребителите.

КЗК наложи на „Клас фуд“ ЕООД санкция в размер на 186 319,87 евро, а на „Алфа СД“ ООД – 123 369,62 евро.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ростар БГ“ ООД, се установи, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.

Съгласно утвърдените стандарти маслото е продукт, произведен изцяло от мляко, поради което обозначаването на продукт с преобладаващо съдържание на растителни и други немлечни мазнини като „масло“ въвежда в заблуждение потребителите относно състава и качеството на продукта, което може да повлияе при избора им.

Заблуждаващото въздействие допълнително се засилва от използването на обозначението „Deutsche Markenbutter“ – утвърден немски стандарт за качество на краве масло, добре познат на българските потребители и традиционно свързван с високи изисквания към състава и производството на продукта. Маслата, обозначени като „Deutsche Markenbutter“, имат дългогодишно присъствие на българския пазар и висока степен на разпознаваемост сред потребителите именно заради гарантираното качество, произтичащо от строго регламентираните стандарти за производство.