ИПБ: Сметната палата потвърди провала на държавата в борбата с войната на пътя

Одитният доклад на Сметната палата от 338 страници е безапелационно институционално потвърждение на всичко, за което Институтът за пътна безопасност предупреждава през последните години - за хаос в данните, провал в управлението на Фонда за безопасност на движението и липса на контрол от страна на държавните институции.

Това заявяват в своя позиция от пътната организация. Според експертите документът доказва, че от 2021 г. насам политическите ръководства са се провалили в борбата с войната по пътищата, а националната статистика за жертвите е ненадеждна. ИПБ настоява за незабавни реформи и персонална отговорност.

"Проблемът в България не е в липсата на средства, а в пълното отсъствие на управление, правила и контрол.

ИПБ обръща внимание на две ключови направления в доклада, които напълно припокриват нашите дългогодишни тези:

1. Провалът в управлението на Фонда за безопасност на движението

Години наред алармираме, че средствата от Фонда се управляват неефективно и без измерим ефект. Одитът потвърждава това, като разглежда конкретни периоди, включително мандата на г-н Иван Демерджиев (22 септември 2022 г. – 6 юни 2023 г.), който днес отново е министър на вътрешните работи. За този период се установява, че:

- не е било създадено специализирано звено за управление на Фонда;

- проектите не са оценявани и класирани по утвърдените критерии;

- липсвали са прозрачност и публичност при разходването на средствата;

- организацията по управление на Фонда е била неефективна;

- пари има, но няма ефективно планиране и оценка на резултатите.

Именно затова г-н Демерджиев дължи публичен отговор пред обществото. Тук обаче изводът е много по-дълбок: Когато едно ръководство докаже, че е абсолютно неспособно да управлява основния си финансов ресурс, то няма как да управлява хората и системата за сигурност. Провалът в управлението на парите е директен провал в опазването на човешкия живот.

2. Институционалният хаос: Разминаване в данните за жертвите

Една от най-мрачните тези на ИПБ беше, че държавата дори не знае точния брой на жертвите си. Одитният доклад доказва този абсурд по безпощаден начин.

Сметната палата констатира:

„За целите на настоящия одит от Министерство на здравеопазването е изискана информация относно броя на загиналите и броя на ранените в резултат на пътнотранспортни произшествия, от която се установи различия в данните и в тенденциите спрямо предоставените от МВР данни по същите показатели.“

Като причина за този хаос одитът посочва системното нехайство:

3. Системният извод: Националната статистика е ненадеждна

В своите обобщаващи заключения Сметната палата излиза с тежък извод, който напълно делегитимира досегашните „успехи“, отчитани от МВР

„Има съществено несъответствие в данните за броя на ранените и загиналите хора … предоставяни от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването … в резултат на липсата на системен обмен на информация …“

„… различния начин на отчитане на броя на ранените и загиналите лица … не подпомага ефективното управление на процеса по осигуряване на пътната безопасност.“

Какво означава това на експертен език?

Одитът казва директно, че България има два официални източника (МВР и МЗ), които отчитат коренно различни числа за едно и също нещо. Това прави националната статистика за ПТП напълно ненадеждна. Когато една държава не може дори да преброи правилно и надеждно своите жертви и ранени, тя е абсолютно неспособна да изгради работеща стратегия за тяхното спасяване", пишат от ИПБ.

Институтът допълва: "Времето на обещанията приключи. Когато върховната одитна институция констатира системен разпад, обществото има право да очаква не оправдания, а персонална и политическа отговорност. Настояваме за незабавни действия за реформиране на Фонда и уеднаквяване на системите за данни между МВР и МЗ. Само така средствата, събрани от гражданите, могат да започнат да изпълняват истинската си цел – да спасяват човешки живот."

"Документът ясно показва, че проблемът в България не е липсата на средства, а липсата на управление, правила и контрол", отбелязват от ИПБ.

Една от най-сериозните критики в доклада е свързана с управлението на Фонда за безопасност на движението. Одиторите установяват, че в периода 2022–2023 г., включително по време на мандата на министър Иван Демерджиев, не е създадено специализирано звено за управление на Фонда, проектите не са били оценявани по критерии, липсвала е прозрачност, а организацията е била тотално неефективна. Според ИПБ това доказва, че ръководството на МВР е било неспособно да управлява основния си финансов инструмент, което пряко се отразява на безопасността на гражданите.

Разминаване в данните за жертвите

Докладът разкрива и друг тревожен факт - държавата не разполага с единни данни за броя на загиналите и ранените при пътни произшествия. Сметната палата установява съществени разминавания между статистиката на МВР и Министерството на здравеопазването, което според ИПБ прави националната статистика ненадеждна и възпрепятства ефективното планиране на мерки за безопасност.

В заключенията си одиторите подчертават, че липсата на системен обмен на информация и различните методики за отчитане на жертвите не позволяват ефективно управление на процесите. ИПБ определя това като „системен разпад“, който изисква незабавни действия, а не политически оправдания.

Организацията настоява за реформиране на Фонда за безопасност на движението и за уеднаквяване на системите за данни между силовото и здравното ведомство.

Според тях само така средствата, събирани от гражданите, могат да започнат да изпълняват истинската си цел - да спасяват човешки живот.