Стряскащо: 26 души са загинали при катастрофи от началото на месеца

154 са жертвите от началото на годината

19.05.2026 | 09:00 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души са загинали, а 19 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. В страната са станали 20 пътнотранспортни произшествия.

В София са регистрирани 32 леки пътни инцидента без жертви и пострадали. 

От началото на месеца в страната са станали 340 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 408 са пострадали. 

Регистрирани са 2054 инцидента на пътя от началото на годината със 154 загинали и 2546 ранени, посочва БТА.

 

