30% от жертвите на пътя умират при удар в дървета, стълбове и мантинели

От Института за пътна безопасност (ИПБ) съобщиха, че 30% от жертвите на пътя умират в дървета, стълбове и мантинели.
"Те не умират от катастрофи, а от лошо управление на инфраструктурата. Милиарди се харчат, но рискът остава", посочват експертите.
Според статистиката от общо 458 загинали през 2025 г. -140 души (30,6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя.
"Това не е случайност. Това е системен провал", смятат от ИПБ.
Загинали по вид инциденти:
Блъскане в дърво – 47
Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31
Блъскане в крайпътно съоръжение – 15
Блъскане в предпазна ограда – 13
Блъскане в скат – 12
Блъскане в стълб – 9
Блъскане в паркирано ППС – 6
Блъскане в подпорна колона – 3
Преобръщане на МПС на пътното платно – 2
Блъскане в препятствие на пътя – 2
Какво означава това:
Най-много хора загиват при удар в дървета (47)
Десетки умират след напускане на пътя
13 души загиват при удар в мантинели
Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:
- опасни дървета и стълбове остават необезопасени
- предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си
- липсва приоритизация на най-смъртоносните рискове
Според пътните експерти изводът е, че не липсват пари, а липсва управление на риска.
"Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални", допълват от Института за пътна безопасност.