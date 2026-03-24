30% от жертвите на пътя умират при удар в дървета, стълбове и мантинели

От Института за пътна безопасност (ИПБ) съобщиха, че 30% от жертвите на пътя умират в дървета, стълбове и мантинели.

"Те не умират от катастрофи, а от лошо управление на инфраструктурата. Милиарди се харчат, но рискът остава", посочват експертите.

Според статистиката от общо 458 загинали през 2025 г. -140 души (30,6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя.

"Това не е случайност. Това е системен провал", смятат от ИПБ.

Загинали по вид инциденти:

Блъскане в дърво – 47

Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31

Блъскане в крайпътно съоръжение – 15

Блъскане в предпазна ограда – 13

Блъскане в скат – 12

Блъскане в стълб – 9

Блъскане в паркирано ППС – 6

Блъскане в подпорна колона – 3

Преобръщане на МПС на пътното платно – 2

Блъскане в препятствие на пътя – 2

Какво означава това:

Най-много хора загиват при удар в дървета (47)

Десетки умират след напускане на пътя

13 души загиват при удар в мантинели

Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:

- опасни дървета и стълбове остават необезопасени

- предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си

- липсва приоритизация на най-смъртоносните рискове

Според пътните експерти изводът е, че не липсват пари, а липсва управление на риска.

"Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални", допълват от Института за пътна безопасност.