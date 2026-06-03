Демерджиев: Проследено е движението на шефа на КУБ Олег Невзоров

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви на брифинг в Министерски съвет, че движението на Олег Невзоров инвеститор в "Баба Алино" е проследено. Той обаче не съобщи къде в момента се намира управителят на КУБ.

Събраната информация е предоставена на ДАНС.

В момента се извършва проверка за евентуално влияние върху решения на държавни служители, включително във връзка с отменената заповед за експулсирането му, заяви Демерджиев.

Той уточни, че разследването не се ограничава само до Невзоров, а обхваща и други лица, за които има данни за евентуална съпричастност към престъпна дейност.

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Демерджиев подчерта, че поради чувствителния характер на проверката не всички детайли могат да бъдат оповестени публично.

Министърът посочи още, че принудителната административна мярка срещу Невзоров е била наложена на сериозни основания, свързани със съмнения за участие в различни престъпни дейности. По думите му причините за последващата ѝ отмяна и спазването на законовите процедури следва да бъдат разяснени от ръководството на ДАНС.

От МВР са предоставили цялата налична информация на компетентните институции и очакват резултатите от проверките и последващите действия на разследващите органи.

По-рано депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков заяви, че Невзоров е в Турция. Депутатът поясни, че бизнесменът не желае да се върне в Украйна, защото подлежи на мобилизация. Той допълни и че нотариусите в района са уведомени да не сключват сделки в посочени четири парцела, в които са построени 93 имота.