Демерджиев: Проследено е движението на шефа на КУБ Олег Невзоров

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви на брифинг в Министерски съвет, че движението на Олег Невзоров инвеститор в "Баба Алино" е проследено. Той обаче не съобщи къде в момента се намира управителят на КУБ.
Събраната информация е предоставена на ДАНС.
В момента се извършва проверка за евентуално влияние върху решения на държавни служители, включително във връзка с отменената заповед за експулсирането му, заяви Демерджиев.
Той уточни, че разследването не се ограничава само до Невзоров, а обхваща и други лица, за които има данни за евентуална съпричастност към престъпна дейност.
Демерджиев подчерта, че поради чувствителния характер на проверката не всички детайли могат да бъдат оповестени публично.
Министърът посочи още, че принудителната административна мярка срещу Невзоров е била наложена на сериозни основания, свързани със съмнения за участие в различни престъпни дейности. По думите му причините за последващата ѝ отмяна и спазването на законовите процедури следва да бъдат разяснени от ръководството на ДАНС.
От МВР са предоставили цялата налична информация на компетентните институции и очакват резултатите от проверките и последващите действия на разследващите органи.
По-рано депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков заяви, че Невзоров е в Турция. Депутатът поясни, че бизнесменът не желае да се върне в Украйна, защото подлежи на мобилизация. Той допълни и че нотариусите в района са уведомени да не сключват сделки в посочени четири парцела, в които са построени 93 имота.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.