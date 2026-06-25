Бюджетът е пълна катастрофа, нужни са болезнени реформи

Бюджет 2026 предвижда 5,7% дефицит и нов дълг до 30,1% от БВП до края на годината.

"Това е крачка към изпълнението на това, което вече беше заявено. Ясно е, че финансите на държавата трябва да се сложат в ред, след толкова безчинства. Трябва първо да се сложи рамка и да се намалят разходите на държавата, на второ място - да няма драстични рестрикции на доходите на хората", каза бившият социален министър Христина Христова в "България сутрин".

По думите на икономиста Даниел Василев бюджетът не е единственият възможен. Според него е "абсолютна катастрофа" в текущия си вид.

"Такъв бюджет показва, че няма воля за реформи. Минималната работна заплата е бариера, а не е някакъв спасителен пояс за хората. Връщайки се към бюджета, мерките са изключително козметични и няма да запълнят дупката. Дори според собствените разчети на Министерството на финансите се очаква да се върнем към 3% дефицит до 2028 г. Това означава, че тази година имаме дефицит - на практика бюджетът е на свободно падане", коментира той.

Василев анализира какво би станало с дълга, ако се сбъднат разчетите на Министерството на финансите.

"Дългът ще нарасне до 2028 г., ако изпълнят тази заявка, от 30 и нещо до над 50 млрд. евро, т.е. няма никакви реални рестрикции. Трябва някой да поеме отговорност и да направи болезнените реформи, докато все още могат. Трябва да има много остро рязане на разходи, основно за заплати", настоя икономистът пред Bulgaria ON AIR.

Христова заяви, че е "за" да има минимална цена на труда, но уточни, че ѝ липсва диалога между синдикати и работодатели.

"Толкова години не могат да постигнат консенсус, за да стигнем до това порочно, погрешно и вредно включване на директивата за минималните работни заплати в законодателството ни. През август, когато ще започне дебата по бюджетна процедура за 2027 г., ще се предложи от правителството нов механизъм за минималната работна заплата и това е добре", изтъкна бившият социален министър.

От своя страна Василев каза, че няма точен критерий и не трябва да има такова нещо като минимална работна заплата.

"В някои региони вече минимална и средна заплата започват да се превръщат в едно и също нещо", отбеляза той.

Автоматизмите във възнагражденията никога не отразяват обективни и адекватни на труда на хората и на техния принос критерии, изрази мнение Христова.

"За да се сложат в ред финансите на държавата, ще бъдат засегнати доста интереси. Сегашното управление има трудна задача да се опитва да възвръща доверие в системи и в управлението на държавата. Единственият начин, по който се срещаме с държавата, е нейната администрация", анализира тя.