Василев: Всички знаят кой разпореди безобразието с бюджета, но все още не се знае защо

"Всички знаят кой разпореди безобразието с бюджета, но все още не се знае защо. Това, което може да се каже за Бюджет 2026 е, че има капково напояване за хората и бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирмите на управляващите, строителните фирми, енергетиката и Висшият съдебен съвет. Не мога да разбера защо управляващите настъпват тази мотика няколко пъти". Такава оценка постави лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

В проектобюджета за 2026 година бюджетът на ВСС е с 250% по-висок. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП Асен

Василев относно представения в сряда проект от министъра на финансите Гълъб Донев.

Преди по-малко от година в една друга зала на бюджетна комисия попитах кой разпореди това безобразие. В момента кой разпореди безобразието – знаете, каза бившият финансов министър в кабинета "Петков“.

"2025 бюджетът на Висшия съдебен съвет (ВСС) е бил 43 млн. евро. В проектобюджета за 2026 бюджетът на ВСС е 108 млн. евро – 250% по-висок, предполагам, за добре свършена работа", обърна внимание Василев и заяви, че не може да разбере защо управляващите настъпват тази мотика.

Минималната работна заплата е замразена на 620 евро, отбеляза той и подчерта, че за 2027 г. пише, че ще бъде съгласно нов механизъм, но докато той не бъде приет, МРЗ остана на същите нива от 2026 г. "Ако няма нов механизъм, си стоим на 620 евро", уточни лидерът на ПП.

Депутатът посочи, че в бюджета за 2026 г. са замразени данъчното облекчение за деца, максималният размер на пенсията, втората година от майчинството, еднократната помощ при дете с увреждане, при осиновяване на дете, при отглеждане на близнаци, еднократната помощ за дете при майка студентка. Замразена е и еднократната помощ на ученици на 153,39 евро, както и обезщетението за безработица.

"Замразени са учителските заплати. Не е ясно какво ще се случи със заплатите на медиците и медицинските сестри“, добави Василев и допълни, че са замразени и заплатите на всички служители в държавния сектор, с някои изключения.

За сметка на това, обаче, той отбеляза, че в този проектобюджет е предвидено 35% увеличение на разходите за издръжка, или "1,5 млрд. евро повече за харчове".

"Това, което сегашният кабинет залага в средата на годината са над 3 млрд. евро увеличение на капиталовите разходи, при положение, че уж щяло да се замразява строителството и нямало да се правят индексации. Тези 3 млрд. и половина евро повече увеличение на капиталовите разходи, са още 3% от дефицита", изчисли Василев.

Според него най-притеснителната промяна в бюджета, е премахването на общинската програма - не се знае колко пари ще бъдат дадени на общините и на кои общини. "Този модел и преди сме го виждали - раздаване на пари от джипката на общините, приближени до властта, докато сега е малко по-различно с раздаване на пари от самолета. Тук идва истинският въпрос - защо се стресира обществото? Защо се прави очевидно дефектен бюджет, който можеше да бъде с дефицит от 3%. Защо се разделят държавните служители на държавни и по-държавни? Защо се вземат заеми и се замразяват доходите на българските граждани и се насочва един голям финансов ресурс към строителните фирми и сектор енергетика?", запита Василев.

Асен Василев предложи на управляващото мнозинство на "Прогресивна България" помощ за прекрояването на бюджета, да се махнат неразумните харчове и като остане буфер да бъде използван за антикризисен пакет и социална защита

На въпрос дали ще има протести заради бюджета, Асен Василев коментира, че това не зависи от тях, а от българските граждани. В много отношения той е по-лош от бюджета, който свали кабинетът "Желязков", и мисля, че реакцията на българското общество ще бъде доста подобна, коментира той. Единствените приоритети, които виждаме заложени в този бюджет, са как да се нахрани олигархията и капково напояване за всички останали, посочи Василев..