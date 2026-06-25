Теменужка Петкова: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие



Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър в кабинета

"Желязков" Теменужка Петкова на брифинг в парламента.

„Вчера параметри на Бюджета за 2026 г. бяха представени от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Петкова припомни, че в качеството си на държавен глава Румен Радев обясняваше как с бюджета на кабинета "Желязков" се ограбват българските граждани и се убива бизнесът. Тя обърна внимание, че сега правителството предлага увеличаване на осигурителната тежест, повишаване на цената на винетките и др. и попита сега премиерът Радев ще се извини ли.

Петкова определи отношение на управляващите като безотговорно към доверието, което българските граждани гласуваха на "Програсивна България". Тя обърна внимание, че приходите са почти същите като тези, заложени в проекта на бюджет за 2026 г. на кабинета "Желязков", но разходите са с 2,749 млрд. евро повече спрямо проекта на предходното редовно правителство. Бившият финансов министър обърна внимание и че дефицитът е доста по-различен – в проектобюджета на кабинета "Желязков" той беше до 3% от БВП на страната, а сега правителството на Румен Радев предлага е дефицит от 5,7% от БВП, или 7,191 млрд. евро. "Дългът също е доста по-различен. Лимитът, който правителството на Радев иска за дълга за 2026 г., е 10,1 млрд. евро", каза още Петкова и подчерта сериозната разлика в това, което управляващите говореха и в това, което е заложено в Проекта на Закона за бюджета за 2026 г.

Депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш министър на образованието и науката в кабинета "Желязков" Красимир Вълчев отбеляза, че най-голямото намаление е на разходите за образование. "Философията на този бюджет е, а и на следващите, която е зададена в средносрочната бюджетна прогноза, е, че ще се консумира създаденият от предходни години потенциал за растеж, а няма да се създава нов, тъй като ще се пести от разходи за развитие", обясни още той.

Народният представител Владислав Горанов също даде оценка на предложената план-сметка. "Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. "Прогресивна България" започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично "Прогресивна България" и ако това е качеството на управление, което предлагат за следващите няколко години, посоката е грешна", заяви той.

Попитан ще подкрепят ли протест срещу властта, какъвто е предвиден за тази събота, като бе посочено, че не стана ясно дали от "Демократична България" (ДБ) ще го подкрепят, Горанов коментира, че ДБ са свикнали да плашат с протести. По думите му това е легитимен способ, но още по-легитимният способ са избори и парламентарно представителство по волята на българските граждани. "Мисля, че техните поддръжници са на море и трудно ще направят такъв протест, но времето на недоволството на хората неминуемо ще изкристализира", смята той.

На въпрос, свързан с намаляването на депутатските заплати като символен знак, Горанов отговори, че това е предложение, което може да дойде от управляващите и те могат да го наложат. "Ние може да идваме на работа и без заплата, но всеки труд си заслужава възнаграждението", каза още той и определи като популистка тази теза.