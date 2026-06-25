Финансист: Двата големи проблема на бюджета са дългът и дефицитът

България със сигурност ще бъде в процедура по свръхдефицит от началото на следващия месец. Очакваният 5,7% дефицит за 2026-та година надхвърля очакванията на Европейската комисия за 4,1%. Предстои да видим дали това е най-оптималният вариант на бюджета и по какъв начин се планира да бъдат използвани средствата. Положително е, че не виждаме повишаване на данъчната тежест, макар и осигурителната тежест да нараства. Това каза Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на БСК, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Десет държави в ЕС са в такава процедура. Сигналът за България не е добър, защото това се случва през първата година, в която членуваме в еврозоната. Ако излезем от списъка за пране на пари, това би било нещо положително. Не бива да забравяме, че Финландия влезе в процедура по свръхдефицит. „Проблемът у нас е, че прогнозата е чак през 2028-ма година да имаме 3% дефицит“, коментира гостът.

Според събеседника се намираме в ситуация на полу-бюджет и полу-отчет. Бюджетът, който ще бъде приет, ще функционира през следващите пет месеца от тази година. Друга притеснителна тенденция е, че се планира да бъдат изтеглени нови 17 милиарда евро нов дълг през следващите две години. Номиналният ръст на дълга ще достигне 50 милиарда, но делът на дълга към БВП нараства – очаква се до 2028-ма година да достигне 35%.

Повишаването на преките данъци няма да доведат до обръщане на тази тенденция. За 2024-та България има над 98% събираемост – бизнесът и администрацията си вършат работата. При промяна на данъчната ставка може да се простим с това високо ниво.

Попдончев обясни, че продължават разговорите как гражданите да участват пряко в емисии на държавни ценни книжа. Към този етап това все още не е факт, но в парламента вече има промени, приети на първо четене.

Гостът допълни, че повишаването на максималния осигурителен доход е проблем за предприятията, защото се случва от този август. Ако ставката остане същата през 2027-ма година, тогава би било приемливо. За някои квалификационни групи повишението е над 50% - това важни основно за ръководните длъжности.

Борбата със сивата икономика е интересен и важен приоритет. Повишаването на винетните такси е възможно да оскъпи цените на хранителните продукти. Предстои да чуем точно какъв ще е моделът, по който това ще бъде направено.

Ако се стремим към намаляване и оптимизиране на бюджетното салдо, това държавните служители да внасят осигуровките си се брои за приход. При компенсацията на нетния доход обаче ще имаме увеличаване на разходите за работодатели – в случая бюджетните разходи – с 1,7%.

„Двата големи проблема на бюджета са дълга и дефицита, но положителната новина е отпадането на автоматичните механизми“, категоричен е гостът.

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