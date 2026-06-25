Миков: Членовете на ВСС ще се избират по стария начин

Темата за съдебната власт и належащата реформа в нея отново е най-обсъжданата в парламента. В предаването “Денят ON AIR” темата коментира и бившият министър на вътрешните работи Михаил Миков.

"Учуден съм, че се правят абсурдни твърдения. Днес видях законопроекта, че мандатът на Висшия съдебен съвет ще бъде 6 години. Те предполагат, че в едната година след изтичането на 5 години мандат мога да взема решение, а след това няма", коментира Миков.

Той добави, че се мълчи за президентските правомощия по отношение на служебния кабинет.

"Административните съдии и техните производства ще се гледат в Административния съд. Следователите, прокурорите и съдиите в Касационния съд. Пак ли ще създаваме две различни практики? Зависими хора винаги ще се намерят да обслужат една или друга актуална власт. Няма принципно разбиране какво трябва да се направи в съдебната власт", допълни бившият депутат за Bulgaria ON AIR.

Миков смята, че членовете на ВСС ще се избират по стария начин.

"Кого ще заблудим с това, че решенията в крайна сметка ще се вземат в политическите групи? Бюджетът е демонстрация на категорична дясна политика. Никой не коментира военния бюджет на България. Кой ще плати сметката - хората от улицата. Пак ще продължи да се пълни бюджетът от ДДС", изтъкна Миков.

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