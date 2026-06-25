ПП: Изборът на новия ВСС ще се проведе по старите правила

“Радвам се, че управляващите разбраха и признаха, че това не е съдебна реформа, а опит за връщане към нормалността чрез избор на двете квоти на ВСС - парламентарна и професионална, и оттам следват изборите на нов главен прокурор и председател на ВАС. Всички предложения, които не касаят избора на ВСС, или бяха оттеглени от вносителите, като "Прогресивна България" имаха много добри предложения между първо и второ четене, или бяха отхвърлени предложенията на опозицията. Министър Найденов си каза, че ще има следващ пакет промени в съдебната власт”, каза депутатът от ПП Велислав Величков.

Нов ВСС, стари правила

В предаването “Денят ON AIR” той каза, че новият ВСС ще бъде избран през октомври, но той няма да започне с нова избирателна рамка, а ще следва строи правила и процедури.

"Това ще ограничи възможността му да започне вътрешна реформа в съдебната система. Първоначалният проектозакон не е писан от депутати, а е писан вероятно от екипа на Министерството на правосъдието. Между първо и второ четене влязоха добри предложения, но без никакви мотиви. Предложителите ги оттеглиха и в комисия се появиха странни текстове. Попитахме кой стои зад тези предложения - мълчание. Накрая им казахме, че така не може", допълни Величков.

Спорове около избора на квоти

Пред Bulgaria ON AIR депутатът уточни, че липсват сроковете, в които трябва да бъдат избрани професионалната и парламентарната квота така, че да се припокрива изборът, а не да се избере едната и по нея да се "нагаждат" мнозинствата.

"При намалените мнозинства за избор на председател на ВАС и ВКС пленумът ще ги избира, както и главният прокурор. Мнозинството е 13 гласа, ако приемем, че най-напред се избере професионалната квота и оттам на статуквото не му достигат 4 или 5 гласа от мнозинство, те ще направят всичко възможно да ги включат в предложенията за парламентарната квота, за да получат това мнозинство. Беше отхвърлено както нашето предложение да има гарантирана обществена квота, така и предложението на "Демократична България" да могат да номинират правни професионални съсловни организации с опит в тази сфера", припомни народният представител.

Величков смята, че може да се стигне до ситуация, в която имаме прокурорски съвет, а не ВСС.

"Всички заявки, че ще се променят нещата и че ще се елиминира статуквото, остават голи приказки и празен лист хартия с това, което правят в зала. Явно някой казва, но този някой не е в зала. Почеркът ми е познат, той е прокурорски - някой с дългогодишна кариера в съдебната власт и представител на статуквото седи зад тези текстове. Убеден съм, че има външно влияние и то идва от средите на съдебната власт", заключи Величков.

Гледайте видеото с целия разговор.