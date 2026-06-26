Николов: Контрол на продуктите няма, това е като епидемия

Изпълнителният директор на Асоциация “Активни потребители” Богомил Николов заяви, че контролът върху храните не трябва да се основава само на сигнали от фирми, а да бъде превантивен и постоянен. Николов добави, че в България липсва ефективен контрол върху хранителните продукти и в частност върху имитиращите млечни изделия.

Експертът коментира и казуса с нарушенията при млечните продукти и липсата на ефективен контрол. По думите му проблемът е системен и дългогодишен.

“Всяка година Министерството на земеделието публикува един доклад годишно, в който виждаме, че съвсем официално се произвеждат около 12–13 хиляди тона имитиращи млечни продукти. Само че вие като потребител кога за последен път видяхте продукт, на чийто етикет да пише имитиращ продукт?”, попита Николов.

Пред БНТ той добави, че тези имитиращи продукти не стигат до магазините, защото отиват директно в баничките, шопската салата и може би и в детските градини. Николов е категоричен, че големият проблем е, че никой не прави проверки.

Контрол няма, проблемът е от години

Николов подчертава, че контролът трябва да е превантивен, а темата е болна от години. Според него в съседните на България страни няма подобни проблеми. “Това е една епидемия, която не знам как може да бъде спряна“, коментира още той.

По повод пакета от 19 мерки на Комисията за защита на конкуренцията Николов заявява, че подходът е “най-правилният“, но поставя въпрос защо КЗК поема водеща роля.

Той приветства представянето на експертни идеи, които след това да станат политики и предупреди, че ефектите няма да са бързи. “Тези дългосрочни мерки, ще дадат дългосрочни ефекти“, смята той.

В разговора той коментира и бюджетната политика и инфлацията. Според него взимането на заем не води до нищо добро, освен ако не е за инвестиция.

“След години, в които бяхме пример в Европа за пестеливост, сега имаме обратната надпревара и въпреки че това правителство дойде след протести за онзи несполучлив бюджет, сега всъщност получаваме предложение , което залага на още по-голям дефицит и по-голямо харчене”, каза още Николов.