Абровски: Като разграден двор сме, БАБХ няма никакъв архив

Министърът на земеделието Пламен Абровски пое едно от най-тежките министерства, но е откровен - страната ни е като разграден двор.

"В момента, в който миналата година Българската агенция по безопасност на храните е сезирана за фалшивото масло, това, което е трябвало да прави регулярно, почти не го е правила. Информацията не е излязла, защото към онзи момент проблемът е подаден към прокуратурата и ми беше обяснено, че за да не пречи на разследването не се е шумяло. Гарантираха ми, че е изтеглено и дадено за унищожаване", заяви министърът в предаването "Денят ON AIR".

По повод казуса с фалшивото масло, Абровски е категоричен, че ще възложи на БАБХ да направи проверка. Министърът каза още, че маслото е хванто още в началото на 2025 година.

“Твърдят, че фирмите са изтеглени от агрохранителната верига. Въпреки това, разпоредих да се провери фирмите продължават ли да търгуват с някакъв вид продукти. Въведохме стриктен контрол на това, което влиза в страната. Хубаво е в БАБХ да се прави не само контрол по документи, а и такъв по съдържание", допълни земеделският министър.

Никакъв контрол

В нашата държава БАБХ няма никакъв архив, защото не е правила база данни, добави Абровски.

"Разпоредих на БАБХ да всеки ден да се документира какво мляко влиза като суровина - вносът е минимален. Когато нямаш реални данни, не знаеш къде да се намесиш. В момента потребителят е цар и законодателството на ЕС позволява, за да може да бъде информиран, на етикетите да има отбелязани много по-детайлни неща. Ще направим всичко възможно българският потребител да е най-информиран в ЕС", каза още министърът.

Каква е ролята на държавата

Абровски подчерта, че живеем в пазарна икономика, членуваме в ЕС, който проповядва философията, че най-свещеното нещо е свободния пазар.

"Не е редно държавата да се намесва в ценообразуването. Не е виновен този, който иска висока цена, а този, който може да му я даде. Търговските вериги прекалиха с надценките. Усещането за справедливост вече се връща. Намаляването на цените е най-крайният резултат. С тези мерки целта беше да не се качват повече цените", посочи земеделският министър пред Bulgaria ON AIR.

По думите му съвсем скоро у нас ще има гарант за качество като във Франция и Германия.

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