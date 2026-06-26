Пазарът на храните у нас се стабилизира, потребителската кошница остава 55€

Пазарът на храните в страната се стабилизира, а малката потребителска кошница остава на стойност около 55 лева. Това съобщи пред БНР председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

По думите му от края на април индексът на тържищните цени е намалял с около 14 на сто – от 2,88 до 2,35 пункта.

Най-сериозен спад през последната седмица се отчита при доматите, които поевтиняват с около 20 стотинки за килограм. Намаление има и при червения пипер, тиквичките и ябълките. Повишение се наблюдава единствено при ягодите, които излизат от сезона си.

Според Иванов доброто предлагане на българска продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара.

Стабилизация се наблюдава и на световните пазари на какао и кафе, което създава предпоставки за задържане на цените на редица хранителни продукти.