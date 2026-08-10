АЕЦ “Козлодуй“ под напрежение: Какво ще стане, ако Дунав продължи да спада?

Енергийният експерт проф. Георги Касчиев коментира ситуацията около АЕЦ “Козлодуй” и я определи като “спокойна”.

“Предполагам, че колегите са под голямо напрежение. Ако нивото падне с още 11-12 см, тогава трябва да започне намаляване на мощността на блоковете до някакво ниво”, добави бившият член на ръководството на АЕЦ "Козлодуй”.

В предаването “Денят ON AIR” Касчиев коментира, че ако нивото на река Дунав падне с още 30 см, тогава по план ще трябва да се спират помпите на Брегова помпена станция, което означава, че известно време преди това трябва да се започне намаляване на мощността и привеждане към половин-един процент, обясни той.

Най-лошият сценарий

Според проф. Касчиев най-лошият сценарий, който би се развил, е ако нивото падне толкова, че помпите не могат да работят - тогава и двата блока трябва да се разхладят.

“Това означава да се загубят около 2000 мегавата. Сега цари спокойствие, увереност, че това няма да стане. Преди няколко дни уверяваха, че има един месец, сега уверяват, че има около 10 дни, две седмици", анализира професорът пред Bulgaria ON AIR.

Според енергийният експерт обаче обстановката остава трудно предсказуема.

Имаме ли план за действие

Според проф. Касчиев не е известно да има план за действие.

“Централата има план за действие при по-нататъшно падане на нивото, но оттам нататък не съм чувал нищо. Опасявам се, че спокойствието, което цари, е много подвеждащо. Батериите не могат да помогнат с нищо, защото техният капацитет е за четири часа. Те главно помагат в пиковете. Може да се разгори война за водата на Дунав. Може да има и война за електроенергия", прогнозира проф. Касчиев.

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