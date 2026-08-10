Потребителите се притесняват от ново поскъпване на цените

От 9 август на етикетите е обозначена само новата валута в България - евро. Седем месеца след въвеждането на единната европейска валута потребителите са категорични - цените на стоки и услуги са се увеличили двойно.

"Не само откъм стойност, но и намалиха грамажа. Ние спряхме да ходим по заведения. “ещата са смесени - Еврозоната, спекула. Имаме доста дълъг път, докато се изравним до към средните стойности в другите европейски държави, каза Николай Цопанов пред Bulgaria ON AR.

Друг потребител подчертава, че цените са се преобразували и от лев са станали същите, но в евро.

"Не мога да кажа, че е злоупотреба. По-скоро всичко се вдигна и реално техните цени също се вдигат спрямо суровините, защото и те се вдигат. Заплатите, осигуровките - също. Нормално е и цените да се вдигат", допълни мъжът.

Етикетите само в евро

Търговците вече не са задължени да обозначават цените и в евро, и в лева. Изписването на цените само в евро ще се случи поетапно, това уверяват от една от веригата магазини.

Според експерт увеличението в крайните цени се случва заради цялостното поскъпване, обвързано със световната икономика.

"Пикът на тази криза мина и вече цените се стабилизират. Говоря за причиненото от войната в Иран и кризата с горивата, а не от еврото. Така че, ако поставим въпроса обективно, не би трябвало да се притесняваме, че обозначаването на цените може да причини някаква нова порция инфлация", заяви Богомил Николов от "Активни потребители".

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