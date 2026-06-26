Икономист: Бюджетът е в червено, след като дефицитът е двойно над установения

Предложеният бюджет за 2026 г. отразява сериозните проблеми в публичните финанси, натрупвани през последните години, смята изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

"Очевидно бюджетът е в червено, след като дефицитът е двойно над установения в Закона за публичните финанси. Бюджетът се прави в средата на годината и дефицитът до голяма степен вече е такъв, какъвто е. Ако погледнем данните към месец май, а съвсем скоро ще излязат и тези за юни, виждаме, че бюджетът е с рекорден дефицит за този период, въпреки че това са месеците, в които се събират голяма част от данъчните приходи. Фискалното положение на страната е доста притеснително. Имаме натрупан структурен дефицит, който не може да бъде отстранен с елементарни счетоводни сметки - необходими са реформи", отбеляза икономистът в ефира на "България сутрин".

Кръстев е на мнение, че бюджетният дефицит може да бъде върнат под 3% още през 2027 г., а не едва през 2028 г., както предвиждат управляващите.

Според него това зависи най-вече от политическата воля за провеждане на необходимите промени, а не толкова от самите бюджетни разчети.

Липсва предвидимост

"Проблемът е, че през последните години правим неща, които не сме прогнозирали. Липсва предвидимост в управлението на публичните финанси и затова бюджетите, които се разписват, впоследствие не отговарят на реалността", заяви гостът пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на мерките, предложени от Министерството на финансите, Кръстев не очаква съществен ефект върху фиска.

Той смята, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, но бъдат компенсирани чрез възнагражденията си, бюджетът практически няма да спечели допълнителни средства.

Същевременно увеличението на винетните такси според него ще донесе ограничени допълнителни приходи, които не могат да решат структурните проблеми.

Според Кръстев основният фокус трябва да бъде върху оптимизацията на разходите в големите бюджетни системи - Националния осигурителен институт, Здравната каса и държавната администрация.

Именно там могат да бъдат постигнати реални икономии чрез по-добра организация и по-ефективно управление.

Фокус върху бюджета за 2027 г.

Коментирайки политическите спорове около бюджета, Кръстев смята, че на този етап не би било целесъобразно проектът да бъде изтеглян и преработван изцяло.

Според него по-разумният подход е предложенията за промени да бъдат направени между първо и второ четене в парламента, а основният акцент вече да бъде поставен върху подготовката на бюджета за 2027 г.