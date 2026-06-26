В "турската махала" в с. Маноле празниците са без край: Музиката не спира денем и нощем

Ако страдате от силна музика и изпитвате проблеми с шумни съседи или заведения, можете да подадете официален сигнал чрез Helpbook.infо.

Наш потребител ни написа следното: „Подавам сигнал за нарушаване на тишината през нощта по време на провеждането на AURA Festival в района на летище София. В продължение на няколко последователни дни озвучаването продължаваше до около 3 часа през нощта, което представлява нарушение на Закона за защита от шума и общинските разпоредби".

Моля за проверка на издаденото разрешение за мероприятието, условията в него и спазването им от страна на организаторите, както и за предприемане на необходимите административни мерки, за да не се допуска подобно нарушение при бъдещи събития, настоява той.

Писаха ни от село Маноле за улица известна като „турската махала“, където явно празниците нямат край: „Поради открития терен шумът се разпространява на голямо разстояние и се чува ясно в района на моя имот, намиращ се на приблизително два километра от мястото. Нарушението продължава с часове и се повтаря ежедневно или почти ежедневно, особено през вечерните и нощните часове, като създава сериозен дискомфорт и лишава мен и моето семейство от нормална почивка в собствения ни дом. Характерно за този тормоз е, че силната музика постоянно започва и спира през целия ден и нощта, за да се избегнат проверките при евентуално идване на органите на реда“.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.