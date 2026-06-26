Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, има задържани

Мащабна полицейска операция се провежда към този час на територията на община Несебър, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При операцията има задържани, допълниха от полицията.

От областната дирекция засега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия.

Според Нова телевизия униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър, а акцията е започнала още по обяд.

Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВиК и неговият заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста.

Очаква се утре властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция.