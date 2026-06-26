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Мащабна полицейска операция се провежда на територията на община Несебър, има задържани

Вероятно ръководителят на местното районно звено на ВиК и неговият заместник са хванати с белязани пари

26.06.2026 | 22:57 ч. Обновена: 26.06.2026 | 22:57 ч. 0
Снимка: Нова телевизия

Снимка: Нова телевизия

Мащабна полицейска операция се провежда към този час на територията на община Несебър, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При операцията има задържани, допълниха от полицията.

От областната дирекция засега не предоставят повече информация за предмета на акцията и за точния брой на задържаните, като се позовават на продължаващи процесуално-следствени действия.

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Според Нова телевизия униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър, а акцията е започнала още по обяд. 
Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВиК и неговият заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста.

Очаква се утре властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция.

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Тагове:

мащабна полицейска операция Несебър задържани
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