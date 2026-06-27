Татарова: Разбрах от медиите, че съм освободена от поста

Директорът на НДК Андрияна Татарова е разбраха от медиите, че от 24 юни е освободена от поста изпълнителен директор на НДК. Пред bTV тя определи ситуацията като странна.

“Това е първи министър на културата от петима, които не са водили диалог с нас, въпреки нашето желание. Тръгнаха през медиите да изнасят неверни факти и ще продължа да твърдя това. Ще се боря истината да излезе наяве“, на мнение е Татарова.

Тя твърди, че до момента с всички минали министри и с екипите им са водени разговори как ще се развива НДК, как да се подобри финансовото състояние и какво ще бъде бъдещето.

“Ние сме първият борд, който е избран с конкурс и борд, който е разписал бизнес стратегии, които дават ясна картина къде искаме да отведем НДК, обясни още Татарова.

Не е имало диалог с Милошев

По думите ѝ обаче диалог не е имало и Евтим Милошев публично е отказал да разговаря с тях.

“От всичките говорения на Евтим Милошев може би само три или четири път той е говорел за това какво смята да прави в културата. Всичко останало – от ден първи, два месеца той посвети на това как да ме махне мен и как да блокира НДК. Неговият фокус бе да бъда отстранена като изпълнителен директор“, обясни Татарова.

Тя твърди, че министърът е излъгал пред парламента, че одитният доклад е приключил. По думите на Татарова той обаче не е приключил. “Той не открива нито едно нарушение при образуването на нашите възнаграждения“, аргументира се Татарова.

Спор за два етажа

Тя разказа, че през 2024 г. е имало опит за отнемането на два етажа от НДК и оказан натиск върху нея да подпише “за отпаднала необходимост”.

“През 2024 г. пристига писмо от акционерното дружество, на което моят син е изпълнителен директор. В писмото има запитване за наем на зала „Азарян“ за заснемане на театрална постановка. Отдадохме я под наем за реализирането на продукцията без грам обогатяване от моя страна. Аз обогатявам с НДК с този акт на действие, без да има намаление или каквото и нарушение на правилата“, обясни Татарова.

Тя добавя, че става въпрос за наем на залата за 2000 лева “на фона на всички кражби и конфликти на интереси в тази държава”.

“Тук ме упрекват, че аз съм обогатила НДК, а не себе си или дружеството и то за 2000 лв.“, заяви тя.

Андрияна Татарова обжалва отнетото ѝ право на адвокатска защита.

“Докато не се произнесе петчленна комисия във ВАС, това все още за мен не е приключило като съдебна сага. Ще продължа да доказвам, че не съм нищо нередно и че това е един измислен конфликт на интереси с една единствена цел – свързана е с двата етажа и с моето отстраняване“, заяви Татарова.