Андрияна Татарова: Уволнението ми от НДК е поръчка

Вчера министърът на културата Евтим Милошев съобщи, че от поста директор на НДК е освободена Андрияна Татарова. Днес тя определи уволнението си като “поръчка” и “бухалка”.

Причината за освобождаването ѝ от поста е, че в началото на месеца Милошев разкри, че Татарова е с месечна заплата от 13 660 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 млн. евро загуба – нещо. Тогава Татарова отрече обвиненията.

През седмицата Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Татарова е наложена глоба от 5 000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор със сина си за наем на зала в НДК.

В интервю за БНР Татарова каза, че няма конфликт на интереси, както се твърди. Тя не уточни от кого идват атаките, но твърди, че те са планирани и обвини министъра на културата Евтим Милошев, че се фиксирал в първите си дни на поста върху нея и НДК.

"НДК е на амортизационна счетоводна загуба. Всички тези атаки са планувани и са ясни. Единствената цел на това нещо е да се ограбят парите на НДК, които в момента ги има и разбира се едни имоти! Това е единствената цел с моето махане", каза пред БНР Татарова.

Тя е на мнение, че най-вероятно вече има човек, който да заеме нейния пост, защото "цялата тази кампания е целенасочена и фокусът на министъра е да разпилее единственото работещо дружество в цялото портфолио на министерството на културата”.

