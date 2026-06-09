Христо Мутафчиев към шефката на НДК: Абе, моме проста! Кой ти даде поста?

Изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова коментира твърденията, че заплатата ѝ е близо 14 000 евро на месец. Тя заяви, че ръководството на НДК е действало изцяло в рамките на закона.

Данните на министерството

Министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни, че за 2025 година директорът на НДК е взел 200 681,70 евро за година - 13 680,18 евро на месец. За 2025 година четиримата членове на борда на директорите са получили близо 305 хиляди евро, или всеки от тях – по 6 334 евро за месец.

През 2023 година бордът на директорите е получил общо 103 792,25 евро, или по 2 162,33 евро на човек месечно. През 2024 година сумата е 157 989,19 евро, или по 3 291,44 евро на човек месечно. През 2025 година общата сума е 304 534,90 евро, или по 6 334,46 евро на човек месечно.

Фишовете на Татарова

Татарова се яви с фишове за заплата като твърди, че от назначаването ѝ през февруари 2024 г. до средата на септември 2025 г. е получавала възнаграждение "не повече от 3 000 и няколко лева".

"В края на 2024 година съм получавала 2 235 лева. В пъти по-малко от много служители в Националния дворец на културата", каза тя пред bTV.

Тя обясни, че възнагражденията на ръководството се определят съгласно нормативна методология.

По отношение на разпространяваните в публичното пространство твърдения за възнаграждение от близо 14 000 евро месечно, Татарова не посочи точна сума, но заяви, че информацията не е вярна.

"Не съм взела близо 14 000 евро. Не искам да влизам в този публичен спор", каза тя.

Изпълнителният директор на НДК заяви още, че според нея атаките срещу ръководството са свързани с опити за придобиване на активи на дружеството.

"Цялата атака срещу мен е от ден първи. Това е трета атака", каза Татарова.

Тя намеси и името на Христо Мутафчиев, който реагира остро в социалните мрежи.

Ето какво написа той:

Абе, моме проста! Кой ти даде поста?

Току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от наглата директорка на НДК - Андрияна Татарова. Тази престъпница си позволи да ме обвини, че съм "съветник" на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я "махна" от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!

За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места.

След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андриана Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!

Освен това, настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми...

Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!

Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!. Цитатът в началото е от Радой Ралин"