Вицепремиерът Гълъб Донев: Това не е бюджет на реалността

Финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев гостува в БНТ, където заяви, че проектобюджетът за 2026 година не е този, който обществото е очаквал. Донев подчерта, че основните политики на настоящото управление ще намерят отражение едва в бюджета за 2027 година.

"Хората очакваха и все още очакват съвсем друг, по-радикален бюджет – бюджет, който да върне нормалността в държавните финанси. Но трябва да си дадем сметка, че сме в края на юни. Този бюджет не започва от 27 юни или от 1 юли, а се изпълнява още от 1 януари. До 7 май страната беше управлявана от две различни правителства, които освен че изпълняваха удължителния закон за бюджета, взеха и решения, натоварили бюджета с над 1,1 млрд. евро допълнителни разходи. Всичко това трябва да бъде платено през бюджета за 2026 година", поясни Донев.

Според него настоящият финансов план не съдържа всички реформи, които управляващите са обещали. Донев откровено заяви, че това не бюджет, който хората са очаквали.

“Сега Народното събрание ще разглежда бюджета на реалността – с числата такива, каквито са. Дали това харесва на политиците или не, е друг въпрос. Но някой трябва да понесе отговорността за състоянието на публичните финанси”, обясни финансовият министър.

Реформа в държавната администрация

Според Донев най-важната отложена реформа е тази в държавната администрация.

"На България ѝ е необходима сериозна административна реформа. Тя трябва да бъде извършена смело и да отчете всички промени, които настъпиха през годините – дигитализацията, електронното управление, необходимостта от по-малко дублиращи се структури. След функционален анализ ще стане ясно кои администрации могат да бъдат обединени, кои услуги могат да бъдат централизирани и дигитализирани, така че гражданите и бизнесът да получават по-качествено обслужване с по-малко административна тежест”, каза още вицепремиерът.

Таван на публичните плащания

Донев съобщи, че кабинетът ще въведе таван на възнагражденията в публичните предприятия.

"Ограничението ще важи за почти всички публични предприятия, в които държавата има над 50% участие. Не е нормално всяка година да говорим за безводие, за неподменени водопроводи и тежко състояние на ВиК дружествата, а същевременно ръководствата им да получават несъразмерно високи възнаграждения. Същото важи и за държавните горски предприятия. Заплатите трябва да бъдат обвързани с резултатите”, каза още министърът.

Според министъра философията на бюджета е продиктувана от натрупаните през последните години финансови ангажименти.

“В бюджета няма нито една политика на настоящото управление. Единственото, което правим, е да довършим ангажиментите, поети от предишните управления, които доведоха страната до този свръхдефицит. Само по общинската инвестиционна програма през 2026 година трябва да бъдат разплатени над 1,1 млрд. евро, за които преди това не е бил осигурен финансов ресурс. Няма как при такива задължения бюджетът да бъде балансиран”, каза още Донев.