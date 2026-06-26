Първан Симеонов, “Мяра”: Бюджетът е констатация на реалността

Социологът от “Мяра” Първан Симеонов коментира проектобюджета за настоящата година, който до дни трябва да влезе в пленарна зала. Експертът определи бюджета като “констатация на реалността” от последните няколко години,

“Т.е ние трябва да го мислим не като проекция и реформа и като идеи, а като спасяване”, на мнение е Симеонов.

В интервю за БНР социологът добави, че страната ни от години живее в ситуация да харчи повече, отколкото може да си позволи. По думите му това е “системна философия на част от управленските екипи назад във времето”.

“Това не е просто прахосничество, а отношение към публичните финанси, има такава школа. За съжаление светът не е същият и се налага затягане на коланите. И в този ред на мисли вероятно мнозина са тези, които ще очакват бюджетът да е още по рестриктивен. Но при всички положения няма да му е лесно на правителството с това наследство. Съмнявам се, че има специално отношение и нагласи за бюджета, протестите ноември и декември м. г. бяха за бюджета, но реално бяха срещу властта", обясни Симеонов.

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Според него реформата никога не качва доверието, винаги губи популярност, реформата е реформа, когато е трудна иначе не е реформа. И посочи, че за изследователите още се мери приливната вълна и "комфорта на това управление е много голям”.

"Мнозина са тези изследователи, които напоследък, правят ежедневни анализи. Не е време. Ние наблюдаваме нов исторически етап на страната и когато е толкова голяма промяната и вълната, професионализмът изисква да се отдръпнеш и отгоре и отдалеч да погледнеш голямата картинка”, обясни социологът и добави:

"Големият въпрос е, че виждаме ли вече стил и нова форма, отливът не е започнал. Имаме нова политическа география в страната, вече не се виждат ГЕРБ и ДПС. ДПС вече го няма и не защото някой някого е арестувал, изчегъртал, а защото народът така направи, показа им и забелязвате, че в ГЕРБ и ДПС текат процеси на разпад и ще се усилят на местните избори, защото те разчитат на кметове", коментира Симеонов.

Социологът посочи, че всъщност големият въпрос е след като ГЕРБ и ДПС ги няма, моделът ГЕРБ и ДПС да не се окаже, че имаме управление по сходен модел, но без ГЕРБ и ДПС.

“И тук българите няма да имат много против, но ще искат две неща - да е по-почтено и по-ефективно. Българите няма да простят, ако не е по-почтено и по-ефективно. Истината е, че на нито един от тези въпроси ние нямаме отговор сега, твърде рано е, идва лято, идват президентски избори, идва зима и ще усетим ефектите на зимата, които няма да са приятни, и ще живеем на прибежки. А голямата картина ще се очертае много повече след 100 дни", прогнозира Симеонов.