Радев: Протестите не ме притесняват, това е бюджета на реалността

Това е бюджетът на реалността, стъпваме на здрава основа и всичко се слага на масата. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. Стъпваме на тази здрава основа. Вярвам, че с едни разумни политики ще стигнем в зададен срок до бюджет с 3 и под 3 процента дефицит. Това коментира пред журналисти премиерът Румен Радев.

"Първото, което правим, е орязване на всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси. То е ясно кои са, но те имат много подизпълнители, които са им носели парите. Спряхме 1 милиард за мантинели, а виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Виждаме, че тази обществена поръчка е на нереална цена - затова я спираме. Вървим към среден клас поръчки. Например, Над 47 милиона в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите - спираме ги. Вървим съвсем надолу и откриваме стотици безумия. Фирма "Лисан" ООД, която има сключен договор с ДКК, коси 3 декара през зимата за 250 000 лв., добре ли е?", попита реторично той.

"Преди малко имах среща с животновъдите. Те вече агонизират. Млекопроизводството в България загива. Хората вече са започнали да колят животни. Знаете много добре каква е тенденцията. Ние ще останем без българско мляко. Това, което правим в момента с Министерството на финансите, е, че 170 милиона ще отидат за помощ. Иначе, този сектор умира. Имаме над 60 милиона насърчителни мерки за инвеститорите. Не можем да подаваме лоши сигнали към тях. Друга важна подкрепа е тази към общините", посочи Радев.

Патриарх Кирил

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"Ако сте слушали внимателно мои изявления, много ясно заявих, че мен личността на патриарх Кирил изобщо не ме интересува. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", коментира още министър-председателят.

Той бе опониран от журналист, който посочи: "Да, но руският патриарх благослови агресия срещу православни християни".

На тази констатация Радев отговори с думите: "Точно тук, на пл. “Александър Невски" и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на българските знамена на Българската армия".

От думите му стана ясно още и че на дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета "Добродетели и религии"

"Това за мен е един много важен предмет. Трябва БПЦ, държавата, Министерството на образованието и науката да направят така, че да влезе в училище с един широк обществен консенсус. Имаме нужда младите хора да получават не само знания, но и възпитание в училище. Много е важно това възпитание да стъпва на здравни морални ценности, каквито носи православната вяра", коментира Румен Радев.

"Протестите не ме притесняват. Мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос и много ясно осъзнават положението. Очаквам подкрепа и от тях. На никого няма да бъдат отнемани доходите", посочи още премиерът.