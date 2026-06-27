ГЕРБ разочаровани от бюджета на ПБ, очаквали да е по-амбициозен

Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов коментира проектобюджета на “Прогресивна България” и заяви, че е могло да бъде “по-реформаторски”, за да постави основите на по-бърза фискална консолидация.

Горанов отправи критики към философията на финансовата рамка и предупреди, че отлагането на необходимите мерки ще направи реформите още по-трудни. Според него оправданието, че сегашното управление единствено продължава политиките на предшествениците си, има своите граници. Горанов се аргументира.

"Ако само се продължава направеното от предишните, то престоят в кабинетите на изпълнителната власт декларативно означава: ние нищо не правим. Когато вече си в кабинета на премиера, можеш да направиш всичко, което по Конституция ти се следва. Оправданието "ние наследихме" е легитимно донякъде, но не до безкрай. Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка”, каза пред БНТ бившият финансов министър.

Според Горанов през последните години държавните финанси са били управлявани твърде волунтаристично, макар политическата криза частично да е обяснявала подобен подход. Той припомни, че управляващите са изпълнили едно от предварително поетите обещания – да не променят данъчната система, но според него положителните оценки приключват дотам.

Бившият финансов министър коментира и заявката на премиера, че няма да бъдат намалявани доходи и никой няма да загуби средства. Според него подобно послание може да е политически изгодно, но не решава натрупаните проблеми.

"Заявката, че никой няма да загуби и на никого няма да бъдат намалявани доходите, вероятно е политически изгодна за едно мнозинство, което се притеснява да не започне да се смалява. Но от нашия политически опит знаем, че когато правиш правилните неща, хората проявяват разбиране. Колкото повече се отлагат подобен тип мерки, толкова по-трудни стават”, каза Горанов.

Дефицитът ще остане над 3%

Той даде пример с периода между 2009 и 2013 година, когато са били предприемани непопулярни решения с цел стабилизиране на публичните финанси. Според Горанов сегашната бюджетна рамка показва, че дефицитът ще остане над 3% през целия управленски мандат.

"Това означава, че всъщност ще стоим над 3% през целия период на мандата на сегашното управляващо мнозинство. Няма да можем за четири години да се върнем към някаква нормалност на фиска. Това е неприемливо, защото се тръгва от много висока база”, на мнение е Горанов.

На въпрос дали партията би организирала протести срещу бюджета, Горанов отговори отрицателно. Бившият министър добави, че никога не е харесвал тази форма на вземане на решения.

"Няма да събираме активисти на ГЕРБ на протест. Само преди няколко месеца имаше избори и хората показаха отношението си към политическите партии. Разбира се, всеки протест е легитимно право на изразяване на позиция”, добави Горанов.

ВСС и предстоящите президентски избори

Той каза още, че ГЕРБ е готова да подкрепи предложенията за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, ако процедурите бъдат спазени.

"Механизмът за номинации е ясно описан в Закона за съдебната власт. Може да имаме коментари, но ако номинациите са в рамките на правилата, няма причина да сме против тях. Готови сме да подкрепим решенията, които управляващите предложат, за да няма обвинения, че саботираме процеса”, обясни Горанов.

По темата за предстоящия президентски вот Горанов заяви, че партията все още анализира възможните сценарии, но според него без общ десен кандидат шансовете за успех намаляват.

"Президентските избори никога не са били най-важните за нас. Правим анализите си, но сме сигурни в едно – ако няма единна кандидатура вдясно, вероятността тя да бъде печеливша намалява. Затова за нас беше изненадващо откъде се появи идеята точно Гюров да бъде кандидат”, каза още Горанов.