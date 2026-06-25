Бдение, свещи и балони пред “Славия” в памет на загиналите деца СНИМКИ

БГНЕС 1 / 8 / 8

Повече от сто души – фенове, деца от академията, родители и приятели на клуба, се събраха пред стадиона на Славия, за да почетат паметта на двете деца, загинали при тежката катастрофа на автомагистрала “Тракия“. От клуба организираха бдение в памет на жертвите.

Двете деветгодишни момчета са пътували за турнир в Албена, когато е станал фаталният инцидент. Сред загиналите е и бащата на едно от децата. Треньорът им Иван Терзийски е стабилизиран, докато съпругата му, която също е била в автомобила, остава в тежко състояние.

Малко преди 19:00 часа пред стадиона на “белите“ започнаха да се събират хора, които оставяха цветя, футболни топки, фланелки и играчки в специално обособен траурен кът. В знак на почит присъстващите сведоха глави и изпратиха загиналите деца с едноминутни аплодисменти. След това към небето полетяха бели и черни балони, а десетки свещи бяха запалени в памет на малките футболисти.

Още от сутринта оградата на стадиона в квартал "Овча купел“ бе покрита с цветя и послания. През целия ден привърженици, близки и деца от школата на клуба идваха, за да отдадат почит на своите приятели и съотборници.

Сред оставените плакати се открояваха надписите: “Сбогом, малки ангели“, “Вашият пламък няма да угасне“ и “Светъл полет, бели орлета“.

Почит към загиналите отдадоха и футболистите от представителния тим на Славия. По време на подготвителния си лагер в Банско играчите и треньорският щаб посетиха местен храм, където запалиха свещи в памет на двете деца.



В знак на траур клубът отмени предвидената контролна среща срещу Рилски спортист, която трябваше да се проведе на 27 юни в Симитли.

От Славия съобщиха още, че предстои откриването на специална дарителска банкова сметка в подкрепа на семействата, засегнати от трагедията. / БГНЕС