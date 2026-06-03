Венци Стефанов разкри, че край стадиона на "Славия" е задържан мъж с 1 кг кокаин

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов разкри, че в близост до стадиона в "Овча Купел" е бил заловен мъж с 1 кг кокаин. Стефанов е категеричен, че контролът на стадиона ще бъде завишен.

Босът на "белите" е във вражда с част от феновете, които искат оттеглянето му от клуба.

"От новия сезон ще направим карти с лицево разпознаване. Всичко ще се заснема, полицията ще гледа, да е ясно кой какво прави. Това там да не е хан. Може да се прибегне и да проверки за наркотици. Вчера точно срещу стадиона, на зелената площ между паркинга и реката, хванаха някакъв с 1 килограм кокаин. Полицията го отведе. Може да проверите в Шесто РПУ", заяви Стефанов пред "Спортал".

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