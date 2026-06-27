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Протест в София против кабинета "Радев": "Оставка“, "Тук не е Москва" СНИМКИ

Протестиращите спряха движението по бул. "Дондуков“ и „Цар Освободител“

27.06.2026 | 19:47 ч. Обновена: 27.06.2026 | 20:04 ч. 108

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Протестиращи против правителството затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“.

Румен Радев си позволи да създаде такъв държавен бюджет, пред който дори росенжелязковият бюджет бледнее, каза Манол Глишев, един от организаторите на проявата.

Премиерът Радев продължава да изнася оръжие за Украйна, което е добре, но защо лъже, че спира помощта за нападнатата държава, каза Глишев. Той попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

Методи Лалов, оратор на протеста, заяви, че България няма да служи на руския президент Путин. Лалов заяви, че Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Лалов, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

В района на т.нар. триъгълник на властта има полиция, която не допуска протестиращите до входа на Министерския съвет.

За протеста тази вечер има подадено уведомление в Столичната община, съобщиха за БТА оттам.

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