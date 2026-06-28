Зачестяват кражбиге по морето: Какви мерки се предприемат?

Засилва се контролът по плажовете в морските ни курорти. С наплива на туристи се увеличават и кражбите - не само на брега, но и от автомобили. В помощ на патрулите по морето са командировани полицаи от други области, както и чуждестранни служители.

Във Варна полицейските екипи следят за нарушения на обществения ред, кражби, грабежи и съмнително поведение в районите с най-голяма концентрация на хора.

"Ние обслужваме територията на Първо районно Варна, като границите съответно са плажната алея", обясни старши полицай Петя Йорданова от Първо РУ към ОДМВР - Варна пред БТВ. "Работим там, където има проблем."

Според Йорданова през летния сезон големият поток от хора по плажовете и крайбрежните алеи води и до повече инциденти.

"Тук има изключително голям поток от хора, които се разхождат, плажуват, почиват и предвид факта, че има голяма концентрация на хора е нормално да има и повече инциденти. Престъпления, нарушения на обществения ред, включително кражби, нерядко и грабежи", посочи старши полицай Йорданова.

Полицаите оглеждат плажа и за хора със съмнително поведение

Понякога един подозрителен поглед или рязко обръщане са достатъчни, за да привлекат вниманието на патрула.

"Ако човек е съвестен и не е направил нещо наред и най-малкото, което може да почувства е притеснение или страх. Хората, които се страхуват, бягат от нас или избягват проверките, са хора, които имат какво да скрият", каза още тя.

Работата на униформените на плажа не е лесна и заради високите температури.

На въпрос как се издържа в жегата с униформа, старши полицай Йорданова отговори:

"Трудно. Няма да лъжа трудно е, топличко е, понякога твърде горещо, но смятам, че с всичко се свиква".

През лятото патрулите получават и нетипични сигнали.

"Че лае куче...", разказа с усмивка Йорданова.

На уточняващ въпрос дали някой е подал сигнал на 112 за лай на куче, тя отговори:

"Да, ходила съм на сигнал, че в съседен апартамент куче лае. Не бих могла да кажа как по-точно бихме помогнали в случая".

Докато екипът е с патрула, постъпва сигнал за нарушаване на обществения ред в Морската градина на Варна. На място полицаите извършват проверка.

Ръст се отчита и при кражбите, най-вече на плажа. Според главен инспектор Драгостин Тодоров, началник сектор "Опазване на обществения ред" в ОДМВР - Варна, има признаци, по които гражданите могат да бъдат по-бдителни.

"Лица с големи чанти, раници, сакове, лица, които оглеждат оставените вещи на плажа, лица с поставени слънчеви очила, могат да бъдат като част от признаците", обясни той.

Тодоров съветва хората да не оставят вещите си без надзор, особено когато влизат във водата.