Ръст на кражбите в магазините у нас, какво е решението?

Двойно повече кражби в магазините у нас регистрират търговците, а най-голям ръст при кражбите има в строителните и спортните обекти.

"Продължава да има усещане за безнаказаност. Организираната престъпност в магазините продължава да се шири. Те работят по поръчка. Крадат на едро и имат ясни канали, по които да ги пласират", заяви Аксиния Баева от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки пред Bulgaria ON AIR.

Според нея набезите на крадците може да бъдат спрени.

Най-много кражби има в големите търговски центрове в големите градове, стана ясно от думите на госта

Адв. Галин Попов от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки се съгласи, че става дума за организирани хора, които гастролират по магазините.

По думите му е необходима по-добра координация между търговците и МВР.

"Всяка кражба може да се третира като кражба в малък размер. Ако кражбата е в рамите на две минимални работни заплати, глобата е от 100 до 300 лева", обясни адв. Попов. Той добави, че няма електронна среда, в която да се подават сигнали. Всичко се прави на ръка от човека, който е видял или заловил извършителя.

"След това дознателят разпитва шефа на фирмата, проверява се колко струва дрехата, правят се експертизи... Има начин да се подобри законодателството. На семинар с хората от МВР говорихме за електронна среда, в която МВР да съумее да направи софтуер, който да предупреждава търговците за такива хора в обектите им", коментира адв. Попов.

Сигналите, които се подават, са спорадични на фона на общата база от кражби, съобщи Баева.

Много колеги са демотивирани да подават сигнали, това изисква голям административен капацитет, уточни тя.

"Въпреки установяването и задържането на някои от крадците, след това масово са освобождавани от прокуратурата заради маловажност на случаите. Проблемът е социален. По този начин се възпитава определен тип мислене и поведение", каза още адв. Попов.