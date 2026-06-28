И Бонев разкритикува бюджета: Вероятн оставени много капани, които в момента щракват

“Винаги е добре да се даде един кредит на доверие, особено когато не са имали от правителството достатъчно време, за да получат финансите на държавата, предвид кой управляваше преди тях. Най-вероятно са оставени изключително много капани, които в момента щракват“.

Това коментира в студиото на bTV Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник.

"Но за мен притеснителното е, че при безпрецедентната подкрепа за "Прогресивна България", фактът, че те имат мнозинство в парламента, това е бюджет без нито една реформа. Хората не дадоха своя вот, за да останем в същото положение. Те го дадоха, за да могат всички тези отдавна отлагани реформи най-сетне да се случат и тази държава да бъде - първо, отскубната от ръцете на олигархията и, второ, икономически да влезе в подем. Това е възможният бюджет", посочи той.

Според властта възможният бюджет е с бавни, постепенни реформи към стигане на заветните 3%.

"Дори студент по политология ще ви каже, че реформи се правят в началото на мандата, когато доверието е най-силно, а когато имаш и мнозинство и не трябва да се съобразяваш с коалиционни партньори, това е картбланш да действаш. Така че сме чували, че това е възможният бюджет всеки път, когато правителството представя бюджет през последните 30 години", коментира Борис Бонев

"На практика няма никакви обективни критерии кой град колко пари ще получи. Това, което ние смятаме, че е необходимо като базово условие поне, е да се заложат 3 критерия - площ, население на съответната община и принос към икономиката на държавата, т.е. към брутния вътрешен продукт", отбеляза той.

Според него поне на половина по-малко трябва да са районите в София - 12. А по отношение на общините, те трябват поне с 80 да бъдат намалени.