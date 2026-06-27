Мирчев: Бюджетът е злонамерен, всички ще плащат

“През 2023 г. заедно с колегата депутат Мартин Димитров влизаме в контакт с Министерството на финансите, загрижени за бюджета. Тогава екипът беше същия - Росица Велкова, Людмила Петкова в МФ и Гълъб Донев като служебен премиер. Казват ни - нещата са много зле, дефицитът е 6-7%. Питаме - може ли да видим числата, казаха - общо ще ви ги представим - неплатени фактури, скрити разходи, същото като днес. След това служебната министърка на финансите Росица Велкова каза, че държавата е пред фалит, а след няколко месеца редовното правителство приема бюджет с 3% дефицит, като годината финишира при 2%. Значи или този, който е правил разчета при 6-7% го е направил злонамерено, или Асен Василев като редовен финансов министър след това и т.нар. сглобка са били гениални. Истината е, че правителството на Николай Денков беше отговорно, за разлика от служебното на Гълъб Донев, което експлоатираше страховете на хората”, припомни съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред “Дарик радио”.



“Може би Гълъб Донев сега е бил въведен в заблуждение, защото финансите не са тясната му специалност. Трябва да оттеглят този бюджет и да предложат бюджет с 3% дефицит и 3 годишна бюджетна прогноза с нулев дефицит в края на периода”, казва още депутатът.



Мирчев припомня, че преди 30 години бюджетът на Жан Виденов е приет при дефицит 3%, но после става много повече.



“Дори когато фалира КТБ и трябваше да бъдат налети милиарди, дефицитът беше доста по-нисък от този на Гълъб Донев. Или става дума за грешки, или за злонамерено усилие да се подпомогнат конкретни общини и конкретни фирми”, каза още Мирчев.

Народният представител е категоричен - това не е бюджет на реформите.

Корупционният модел

“Прогресивна България” трябваше да счупи този корупционен модел и да бъде унищожен. Виждаме обаче частична подмяна на фасадата, а отдолу мрежата от фирми продължава със същите хора и същите практики. Здравеопазването, където абсолютно нищо не се е променило, го описва най-добре”, каза още съпредседателят на ДБ.

“За два месеца не можаха ли да направят проверката на парите на Пеевски - през Търговския регистър и декларациите му в КПК, което ние отдавна направихме? Пеевски е витрината на случващото се в страната. Като казваме Пеевски, обръщаме внимание на здравеопазването и на пътищата. Там е същото, имената просто не са толкова известни. Във Варна например изчезва том 3 от кадастъра на имотите от 1944 г., както разкриха нашите депутати Стела Николова и Божидар Божанов. Тази следа води до Дидо Дънката - тук не говорим за Пеевски, но разказът е същия. Изборът пред ПБ е да се опитат истински да разрушат този модел или да заменят Борисов и Пеевски с други хора в този модел. Засега не виждам истински стъпки за разрушаването на модела”, каза още Мирчев.

Руските санкции и патриарх Кирил



“Руският патриарх Кирил е агент на КГБ. И вместо като водач на православната църква да е проповедник на мира, той освещава ракети и оръжия и оправдава руското нахлуване в Украйна. Путин използва църквата по безпрецедентен начин. Санкциите освен икономическо, имат и символно значение, защото е много важно от коя страна във войната заставаш. България трябва да се държи достойно, а достойно е да подкрепиш жертвата на агресия, която и да е тя”, на мнение е депутатът.



“Украйна вече почти сама се оправя на фронта. В Иран САЩ изстреляха за две седмици два пъти повече ракети, отколкото предоставиха на Украйна за 4 години. В Брюксел в момента най-голямата чуденка е кой наследява Орбан. У нас имаше политици, които канеха Орбан, радваха се много и на Тръмп, а сега го няма този ентусиазъм. Недопустимо е точно когато влязохме в Шенген и еврозоната България да демонстрира близост до Кремъл, ползвайки руските опорки за православието. България трябва да има синхронизирана позиция с европейската. Румъния и Гърция също са православни, но знаят истинската роля на руския патриарх”, добави Мирчев.