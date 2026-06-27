Николай Василев към властта: Некадърност, страх и мързел! Изхвърлете този бюджет

Дефицитът, заложен в проектобюджета за 2025 година, е два пъти по-голям от онзи, заради който над 100 хиляди души излязоха на улицата и свалиха правителството. Разходите са с близо 3 млрд. евро повече. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

Той отправи най-острата си критика досега към финансовата рамка на държавата и я определи като "свинщина".

"Започнахме с това, че имаше мълчание два месеца - такова мълчание не съм виждал от нито едно правителство никога досега. Финансов министър нищо не е казал. Сега трудно медиите ще накарате управляващи депутати или министри да коментират бюджета", възмути се Василев.

"Вкарват бюджет в една иначе прекрасна за обществото икономиката година, без никакви големи проблеми, и реколтата ще е добра - с 5,7% дефицит. И аз се замислих - имало ли е друга година с внесен бюджет 5,7% от 1990 година досега? Ние я докарахме дотам да се сравняваме с Жан Виденов.

А защо ли - три невъзпитани думи от мен - некадърност, страх и мързел.

Това е моето обяснение. Мързи ги да си мръднат мозъка, да измислят някаква реформичка и ако не могат, да питат - някой ще им помогне", допълни Василев в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Ще цитирам ранния Бойко Борисов - той казваше "Ама кой премиер не иска да излезе по телевизията и да каже - "Аз ви увеличавам пенсии, заплати, инвестиции". Ама кое е отговорното поведение? Отговорното не е да вземем от нашите деца, да раздадем парите, да ги излеем в пустинята и да ги изгоним от България, защото те няма да искат да живеят в такава разбита държава", сподели ексминистърът.

На финала той се обърна с апел към властта: "Да изхвърли този бюджет.

Ако има сили да прави нов, да направи различен бюджет. Аз апелирам от 5 години да вървим към нулев дефицит и тази година също".

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