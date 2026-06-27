Димитър Манолов: Това е бюджет на инерцията

Бюджет на инерцията - така председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определя финансовата на рамка за годината.

Пред "Опорни хора" той настоя за промени в проектобюджета.

"Всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни. Това го наричаме ефект на Дънинг - Крюгер", посочи Манолов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той коментира и темата за заплащането на държавните служители.

"Държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение, и особено тези в частния сектор, получават заплата, а не получават заплата в пликче като добавка. Не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които "раждат" тези идеи в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективно трудово договаряне и ред други неща. Единственото, на което имат право, е една черна констатация, която няма как да е шега - имат право на безплатно погребение", заяви още синдикалистът.

Той разкри, че колегите му от синдикалната организация организират протест за деня, в който ще се проведе Националният съвет за тристранно сътрудничество.

"Предупредителен протест. Нищо чудно и други протести да се случат, ако нещата вървят в тази посока. По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя бюджетът за следващата година", прогнозира специалистът.