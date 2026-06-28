Ралица Асенова с "факти и неудобни истини" за казуса "Петрохан"

Майката на Николай Златков, който беше намерен мъртъв под връх "Околчица" заедно с Ивайло Калушем, отново търси отговори на някои въпроси около случилото се в х. "Петрохан".

По думите на Ралица Асенова, мъжете са спасили гората от пожар, а през годините преди трагедията са били подложени на проверки, нито една от която не е ститнала до нищо.

Ето какво пише тя в публикацията си:

Факти и неудобни истини!

Районът около Петрохан, където се намира хижата е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 – защитена територия с висока природозащитна стойност.

В подобни райони законът поставя строги ограничения. Забранени са незаконната сеч, увреждането на защитени местообитания, движението на АТВ, мотори и джипове извън определените пътища, незаконното строителство, промяната на предназначението на пасища и ливади, замърсяването, паленето на огън и редица други дейности, които могат да увредят природата.

Именно опазването на тази природа беше една от каузите на Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо.

Те бяха рейнджъри, имаха неправителствена организация и години наред активно участваха в опазването на района. Не разчитаха на държавни субсидии. Подавали са сигнали за нарушения, предотвратявали са незаконна сеч, съдействали са за опазването на защитената територия и са работили за съхраняването на планината, която обичаха.

Миналото лято именно благодарение на тяхната навременна реакция гората над хижата беше спасена от опустошителен пожар.

Проверим факт е също, че многократно са съдействали на Гранична полиция и на МВР, когато са били търсени за помощ.

Също толкова проверим факт е и друго.

През последните години срещу тях са подавани множество сигнали и са извършвани различни проверки. Проверки, които не установяват никакви нарушения!

Това поражда няколко напълно логични въпроса.

Защо именно те са били обект на толкова проверки и сигнали? По какви поводи са били образувани те? Кой ги е подавал? Какви са били резултатите от всяка една проверка?

Ако всички те са приключвали без установени нарушения, какво е обяснението за този продължителен интерес към тяхната дейност и опит тази дейност по опазване на този район да бъде спряна или саботирана.

И още нещо.

По наличните видеозаписи от деня на трагедията се вижда преминаването на множество АТВ в района само няколко часа преди трагедията.

Съществуват и свидетелски показания за четири черни джипа, някои от тях се виждат и на видеозаписите, които бяха разпространени от МВР.

Входира съм искания по тези въпроси преди месеци!

Разпитани ли са водачите на тези АТВ?

Разпитани ли са шофьорите и пътниците придвижвали се с тези джипове?

Каква е причината за липсата на ток точно в нощта на смъртта им?

До момента не съм получила отговор.

Това са въпроси, които всяко обективно разследване следва да изясни.

Защото истината започва с фактите.

А ние близо половин година слушаме само внушения.

А фактите показват, че Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо не бяха хората, в които някои се опитват да ги превърнат. Те бяха хора, които посвещаваха живота си на планината, на природата и на каузи, по-големи от самите тях.