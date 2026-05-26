Слави: Време е цялата истина за случая "Петрохан" да стане ясна

Време е цялата истина за случая „Петрохан“ да стане ясна. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Днес изпратих писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Убеден съм, че трябва да го представя и на вашето внимание. Писмото е следното:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Вече близо три седмици сте министър на вътрешните работи и си позволявам да Ви обърна внимание, че има един случай, който потресе цялата наша общност. Неговата публичност и разрешаване сега са под Ваше ръководство и това е т.нар. случай „Петрохан“. Предполагам, че сте запознат, но ще Ви напомня, че в този случай има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България. В случая, разбира се, това е Министерството на вътрешните работи, което Вие оглавявате.

Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество.

Да не говорим, че една от камерите, изгоряла на местопрестъплението, беше изпратена на американските служби (доколкото имаше такава информация в публичното пространство) и резултатите от това изследване щяха да хвърлят много светлина върху случилото се. Изобщо не стана ясно дошли ли са резултатите от американските служби, има ли някаква яснота и въобще вижда ли се нещо на тази камера. Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на този въпрос и на много други въпроси, които касаят случая „Петрохан“. Изпращам копие на това писмо и до министър-председателя Румен Радев”, пише още Слави Трифонов.