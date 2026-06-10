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Демерджиев се срещнал с близки на загиналите от случая “Петрохан”

От МВР не са съобщили официално, че е имало такава среща.

10.06.2026 | 07:20 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Ралица Асенова, майка на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков съобщи, че вътрешният министър Иван Демерджиев е провел среща с близките на загиналите от случая “Петрохан”. По думите на Асенова на срещата освен министърът, са присъствали и други представители на министерството, както и новият и.ф.главен секретар Любомир Николов.

Срещата, казва Асенова, се е състояла вчера 09.06.

От МВР не бе съобщено нито неофициално, нито официално за въпросната среща, съобщава “Сега”.

"Беше ни отделено достатъчно време, за да бъдем изслушани, и беше заявена категоричност и решителност случаят “Петрохан – Околчица“ да бъде разгледан с цялата необходима сериозност. Искрено се надяваме, че това наистина ще бъде така, защото думите са едната страна на нещата, а действията – другата", се казва в поста на Асенова.

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"Ние, като потърпевши от това безпрецедентно престъпление, отдавна нямаме доверие на никакви официални лица и органи на реда след всичко, което вече четири месеца ни се налага да търпим и преживяваме. Затова ще изчакаме, за да видим дали сериозната заявка, която беше декларирана към нас днес, реално ще доведе до резултати", добавя тя.

Преди време министър Демерджиев каза, че прави всичко необходимо да се запознае със случая, но “имам сериозно съмнение, че до момента е събрана цялата информация”.

 

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Тагове:

случаят Петрохан Ивайло Калушев Ралица Асенова Иван Демерджиев среща
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