РЗИ - Бургас: Морската вода е чиста въпреки сигналите за мазут

Продължават сигналите за парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заявиха заместник-директорът на РЗИ - Бургас д-р Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков, предаде БГНЕС.

По думите на д-р Кофинова мониторингът на водите за къпане показва отлични резултати и не е установено микробиологично замърсяване.

"Качествата на водите за къпане, които изследваме като Регионална здравна инспекция, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите", заяви тя.

РЗИ: Избягвайте контакт с мазутените топчета

От здравната инспекция предупреждават хората да не пипат откритите по плажовете мазутени топчета. Ако попаднат върху кожата, те трябва да бъдат отстранени веднага с вода и обикновен сапун. Не трябва да се използват разредители или други химически препарати.

"Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни", посочи д-р Кофинова.

Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете са длъжни да почистват своевременно установените замърсявания. При появата на нови петна туристите трябва да подават сигнал към персонала на съответния плаж.

Няма данни за нов нефтен разлив

Според областния управител Дико Диков няма информация за нов разлив на нефтени продукти в Черно море.

"Това са стари замърсявания на нефтени продукти с неясен произход. Нямаме данни за аварирал кораб или за разлив на суров нефт. Най-вероятно става дума за мазутни отпадъци, които са се отлагали във водата и впоследствие морските течения ги изхвърлят на брега", заяви Диков.

По думите му всички компетентни институции извършват ежедневен контрол и анализи на откритите замърсявания.

"Както РЗИ, така и РИОСВ, Басейнова дирекция и общините непрекъснато следят ситуацията. Няма опасност нито за туристите, нито за местните жители, нито за живите организми в морето", каза още областният управител.

Най-много сигнали идват от южните части на Черноморието

Диков обясни, че според анализа на морските течения именно северните и североизточните течения изхвърлят натрупаните нефтени отпадъци към българския бряг. Най-много сигнали продължават да постъпват от най-южните части на Черноморието.

По думите му подобни нефтени отпадъци се откриват и по други крайбрежия. Според областния управител ситуацията не би трябвало да доведе до отлив на туристи, макар че влияе негативно върху имиджа на региона.